AZ-Recherche Abgänge an der Spitze der Aargauischen Gebäudeversicherung: «Kein Verdacht auf ungetreue Geschäftstätigkeiten» Anfang März wurden Geschäftsleiter Urs Graf und Generalsekretärin Christina Troglia bei der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) freigestellt. AZ-Recherchen zeigten, dass die beiden ein Verhältnis hatten und ein Vertrauensbruch mit dem Verwaltungsrat vorlag – die Abgangsentschädigung bleibt indes geheim.

Ein heimliches Paar: Generalsekretärin Christina Troglia und Geschäftsleiter Urs Graf wurden bei der Gebäudeversicherung freigestellt. Bilder: ZVG / Montage: AZ

«Das Thema wird in der Bevölkerung intensiv diskutiert, mit der Gebäudeversicherung haben viele zu tun, zum Beispiel Hauseigentümer, die Feuerwehren oder Betroffene bei Unwetterschäden», sagte SVP-Grossrat Rolf Jäggi vor drei Monaten. Damals war bekannt geworden, dass Geschäftsleiter Urs Graf und Generalsekretärin Christina Troglia bei der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) freigestellt worden waren.

Rolf Jäggi, SVP-Grossrat. Bild: ZVG/ Gioia Loredana

«Aus meiner Sicht gibt es ein Anrecht der Öffentlichkeit auf Transparenz, die Leute sollen wissen, weshalb es zum Abgang kam und welche Folgen dies hat», betonte Jäggi. In einem Vorstoss stellte der SVP-Politiker dem Regierungsrat mehrere Fragen zum Abgang des Führungsduos, das ein heimliches Verhältnis hatte. In der Antwort, die am Freitag publiziert wurde, werden allerdings nicht alle davon beantwortet.

Klar wird daraus, was Verwaltungsratspräsident Damian Keller der AZ schon Mitte März sagte: Nach heutigen Kenntnissen liegen keinerlei strafrechtliche Verfehlungen von Graf und Troglia vor. Zudem gebe es «keine Verdachtsmomente zu ungetreuen Geschäftsabläufen oder Geschäftstätigkeiten». Die AGV verweist auf ihre «langjährig bewährte Organisationsstruktur inklusive anerkanntem Risikomanagement.»

Abgangsentschädigung für Führungsduo bleibt geheim

Aus der Antwort geht ebenfalls hervor, dass der vorzeitige Abgang des Führungsduos keine finanziellen Konsequenzen für die Staatskasse oder die Steuerzahlenden hat. Die Aargauische Gebäudeversicherung sei eine nicht gewinnorientierte, selbständige, öffentlich-rechtliche Unternehmung. «Sie beansprucht keine finanziellen Mittel des Kantons», schreibt der Regierungsrat.

Wie hoch die Abgangsentschädigung oder Abfindung für Graf und Troglia ist, und damit die finanzielle Belastung für die AGV ist, bleibt hingegen offen. «Zu den Einzelheiten der Regelung der vorzeitigen Pensionierung werden aus personen- und datenschutzrechtlichen Gründen keine Aussagen gemacht», heisst es in der Antwort. Die Vereinbarung enthalte finanzielle Betragsgrössen, die sich nach den massgebenden Grundlagen des Personalreglements der AGV richten.