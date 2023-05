Dank der Sängerin Sina könnte am Mittwoch ein Award in den Aargau gehen. Sie gehört zu den Nominierten in der Kategorie «Best Female Act». Doch wissen Sie auch, wo Sina seit 17 Jahren zu Hause ist? Und wie sieht es bei anderen Aargauer Musikschaffenden aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.