2010 wurde in den Schlossmauern der Horrorfilm «One Way Trip» mit Melanie Winiger gedreht. Dafür wurde gar ein ganzes Zimmer rot bemalt. In der Serie «Der Bestatter» wird im Estrich des Schlosses ein Mord begangen. Mike Müller klärte ihn in der zweiten Staffel auf. Der Film Vitus, in dem es um einen hochbegabten Jungen geht, wurde unter anderem im Schloss Rued gedreht. Der Film wurde mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet.

