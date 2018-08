Die Vorhersage von Meteo Schweiz ist deutlich: 33 Grad, «ziemlich sonnig». Das Wörtchen vor «sonnig» würde an sagen wir 333 anderen Tagen in diesem Jahr ziemlich stören. Doch für morgen Sonntag ist es die perfekte Prognose. Denn es bedeutet für Sie, liebe Leserinnen und Leser: ideale, weil nicht allzu heisse Bedingungen, um am Vormittag aus dem Haus und nicht zuerst in die Badi oder an den See zu gehen, sondern sich an den Strassenrand zu stellen und dem Corso der 3. AZ-Oldtimer-Tour zuzuwinken.

Dieser startet um 9 Uhr in Aarau. Die Route führt zuerst über die Staffelegg nach Densbüren, via Kornberg, Frick und Bözen nach Brugg, über Mülligen, Wohlenschwil und Stetten nach Bremgarten. Von dort geht es das Freiamt hinauf nach Aristau, Merenschwand und Benzenschwil, wo die Tour auf dem Hof von Aronia Swiss – einem auf Aroniabeeren spezialisierten Betrieb – eine Erfrischung zu sich nimmt, sozusagen wendet und wieder nordwärts kurvt. Via Muri, Bettwil, Meisterschwanden, Seengen, Teufenthal, Gränichen, Suhr und Muhen geht es ins Ziel nach Safenwil. Der Corso wird dort um etwa 12.15 Uhr vor dem Classic Center Schweiz von Emil Frey erwartet.

Das war die Tour 2017: