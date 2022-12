Autoprüfung «Mit Verkehrssicherheit hat das nichts mehr zu tun»: Aargauer Fahrlehrer warnen vor höherem Unfallrisiko wegen neuer Regeln Seit die Führerausweisvorschriften revidiert wurden, ist die Autoprüfung mit immer weniger Fahrstunden zu schaffen. Den Fahrlehrern brechen Umsätze weg. Einige nehmen sogar freiwillig Einbussen in Kauf – weil sie in der erleichterten Praxis ein erhöhtes Unfallrisiko sehen. Wir haben mit zwei kritischen Aargauer Fahrlehrern gesprochen.

Exklusiv für Abonnenten

Immer weniger Fahrschüler wollen die Prüfung mit einem handgeschalteten Fahrzeug absolvieren. Das merkt auch Fahrlehrer Roger Wintsch. Mathias Förster

Drei Newsbeiträge hat Markus Meier, 62, Fahrlehrer aus Bremgarten, in den vergangenen vier Jahren für seine Website verfasst. Zwei davon hatten es in sich.

20. Dezember 2018: «Seit jeher hat die Automatenprüfung einen geringen Stellenwert in der Gesellschaft gehabt. Nun wird sich das schlagartig ändern. Ab dem 1. Februar 2019 kann man mit dem Automaten an die Prüfung, danach ist es erlaubt, auch mit handgeschalteten Fahrzeugen zu fahren.»

1. Januar 2020: «Ab dem 1. Januar 2021 ist es möglich, mit einer Begleitperson schon mit 17 Jahren Auto fahren zu dürfen. Dazu musst du eine Lernphase von zwölf Monaten durchlaufen (...). Ich empfehle dir daher, frühzeitig professionelles Wissen anzueignen und die Grundausbildung bei deinem Fahrlehrer zu holen.»

«Opera 3»: Mit weniger Aufwand zum Führerschein

Beide Änderungen hatte der Bundesrat am 14. Dezember 2018 beschlossen. Sie waren Teil von «Opera 3», einer grösseren Revision der Fahrausbildung des Bundesamts für Strassen (Astra). Für Lernende brachte sie zahlreiche Vereinfachungen: Die Kursbestätigung für den Verkehrskundeunterricht und die Theorieprüfung sind nicht mehr zwei Jahre gültig, sondern unbeschränkt. Die obligatorische Ausbildung (VKU und obligatorische Weiterbildung) beträgt total 15 statt 24 Stunden.

Den Lernfahrausweis gibt es ab 17 statt ab 18 Jahren (dafür ist er für unter 20-Jährige an eine 12-monatige Übungsphase gekoppelt). Wer die Prüfung mit einem Automaten absolviert hat, darf neu auch handgeschaltete Autos fahren. Und die obligatorische Weiterbildung während der Probezeit dauert einen statt zwei Tage.

Mit der Revision wollte das Astra die Sicherheit erhöhen, die Abläufe für Lernende vereinfachen und die Vorschriften an die technische Entwicklung anpassen. So etwa mit dem Wegfall des Automateneintrags, womit man im Rahmen der Energiestrategie 2050 die Elektromobilität fördern wollte. Vom Lernfahrausweis ab 17 mit einjähriger Übungszeit versprach man sich durch eine höhere Zahl an Trainingsfahrten weniger Unfälle. Die Vorlage erhielt während der Vernehmlassung viel Gegenwind. Grosse Teile der Fahrlehrerschaft, der Schweizerische Fahrlehrerverband oder die Verkehrssicherheitsstiftung Road Cross kritisierten die geplanten Änderungen teils scharf.

Fahrlehrer: «Sicherer wird es auf den Strassen nicht»

Für Fahrlehrer Markus Meier steht heute fest: Sicherer wird es auf den Strassen in nächster Zeit nicht, im Gegenteil: «Die Gesetzesänderungen sind für unsere Verkehrssicherheit alles andere als ideal.» Meier sagt, seit er 1997 als Fahrlehrer begonnen habe, sei der Druck in der Branche stetig gestiegen: «Früher mussten Fahrschüler mit mindestens 30 Fahrstunden rechnen. Danach verfeinerte man die Fahrweise gemeinsam. Heute wollen die Kunden am liebsten nach zehn Lektionen an die Prüfung.»

Fahrlehrer Markus Meier aus Bremgarten erlebt die Schüler seit Jahren immer ungeduldiger. Zvg.

Zwar absolvierten neuerdings etwa zwei Drittel der Neulenker die Prüfung mit Automatikgetriebe, womit das Schalten-Lernen in den Fahrstunden wegfalle. Doch auch für das sichere Beherrschen eines Automaten brauche es einen Grundstock von etwa 15 Lektionen, so Meier, plus Verfeinerung. «Mit Gasgeben und Bremsen ist es nicht getan. Sonst bleiben Blicktechnik und Fahrstruktur auf der Strecke».

Kurz vor der Autoprüfung erstmals in die Fahrstunde

Seit der Lernfahrausweis mit 17 Jahren erhältlich ist, habe sich die Situation nochmals verschärft: Weil sie sowieso erst nach zwölf Monaten an die Prüfung dürften, würden viele Jugendliche vor allem mit ihren Bezugspersonen üben. «Manche kommen zwei, drei Mal in die Stunde – und dann während Monaten nicht mehr.» Andere nähmen erst kurz vor der Prüfung überhaupt erstmals Fahrstunden: «Sie melden sich zwei, drei Wochen vorher und sind überzeugt, dass sie prüfungsreif sind. Doch dann zeigt sich während der Lektion, dass sie blinken und einspuren, ohne in den Spiegel zu blicken, und dass das Parkieren eher ein ‹Inebaschtle› ist.»

In solchen Fällen wäre es wichtig, die Fahrtechnik nochmals in Ruhe zu vertiefen und mit der Prüfungsanmeldung noch zu warten. Das geschehe indes kaum: Vielmehr werde verlangt, dass er die Defizite bei seinen Kunden schnellstmöglich behebe.

«Sage ich einem Schüler, ‹ich melde dich nicht an, du bist nicht prüfungsreif›, wechselt er den Fahrlehrer. Oder er bleibt – mit dem Verdacht, ich wolle ihm unnötig viele Stunden aufschwatzen.»

Zehn Jahre lang war Meier auch als Moderator in der Zweiphasenausbildung tätig – den beiden Kursen, die Neulenkerinnen und Neulenker im Jahr nach der Prüfung besuchen mussten. Doch auch dieses Engagement ist passé – der zweite Kurstag, den Meier unterrichtet hatte, wurde mit der Revision gestrichen. Ein Entscheid, den er schwer nachvollziehen kann. In diesem Kurstag waren die Neulenker nochmals auf der Strasse – mit dem Experten auf dem Beifahrersitz:

«Es war teilweise verheerend, wie die Leute nach sechs Monaten Auto fuhren.»

Meier sagt, mit der Revision sei es schwieriger geworden, seinen Beruf zufriedenstellend auszuüben. Als Fahrlehrer sei es seine Aufgabe, Neulenkerinnen und Neulenker zu sicheren Verkehrsteilnehmern auszubilden. «Doch mit jeder Schulungsstunde, die wegfällt, geht mehr Substanz verloren.»

Strassenverkehrsamt: «Allein die Prüfungsreife ist entscheidend»

Das Strassenverkehrsamt Aargau schreibt auf Anfrage: «Das Parlament hat sich einer Vorgabe bezüglich Pflichtstunden verwehrt. Es ist daher irrelevant für uns, ob zukünftige Fahrer die Fähigkeiten privat oder bei einer Fahrlehrerin erwerben. Allein die Prüfungsreife ist entscheidend, die der Verkehrsexperte bei der Prüfungsfahrt überprüft.»

Die Einführung der 12-monatigen Lernphase per Januar 2021 mag für Fahrlehrer wie Markus Meier zu Stundeneinbussen geführt haben – auf die Erfolgsquote hatte das im Aargau bisher keinen Einfluss. Dies zeigt ein Blick in die Prüfungsstatistik des Strassenverkehrsamts: Von Januar bis Juni 2022 bestanden 65 Prozent im ersten Anlauf – gleich viele wie 2021.

Markus Meier zeigt sich über diese Zahlen erstaunt, doch er hält sie als Indiz für die Fahrfähigkeiten nur bedingt für geeignet: «Wie schwierig oder simpel sich die Verkehrssituation während der Prüfung präsentiert, ist auch Glückssache. Sie ist letztlich eine Momentaufnahme. Entscheidender ist, wie die Neulenker danach im Verkehr zurechtkommen.»

Roger Wintsch erteilt keine Lektionen im Automaten

Einer, der aus der Revision der Fahrausbildung Konsequenzen gezogen hat, ist Roger Wintsch aus Rudolfstetten. Der 48-Jährige arbeitet seit 1996 als Fahrlehrer und hat ausschliesslich mit handgeschaltetem Getriebe unterrichtet. Jahrelang hat sich das bewährt, mehr als 90 Prozent der Schüler absolvierten die Prüfung handgeschaltet. Das änderte sich schlagartig, als der Automateneintrag per Februar 2019 entfiel. Seither schätzt Wintsch die Zahl jener, die die Prüfung noch mit einem handgeschalteten Auto absolvieren, auf etwas mehr als einen Viertel.

Fahrlehrer Roger Wintsch hat sich entschieden, keine Lektionen mit Automaten anzubieten. Stattdessen arbeitet er Teilzeit als Tramchauffeur. Mathias Förster

Obwohl Wintsch auch einen Automaten besitzt, sagt er, für ihn sei sofort klar gewesen, dass er damit keine Lektionen anbieten werde. Auch wenn das für ihn eine happige Umsatzeinbusse bedeutet. Dass Neulenker nach der Automatenprüfung auch handgeschaltete Autos fahren dürfen, hält er für fahrlässig: «Mit Verkehrssicherheit hat das nichts mehr zu tun.»

Vom Fahrlehrer zum Teilzeit-Tramchauffeur

Natürlich, sagt Wintsch, gebe es viele Vernünftige, die nach der Prüfung weiterhin mit einem Automaten fahren. Es gebe aber auch jene, die keine Wahl haben: «Viele Neulenker fahren in ihren Lehrbetrieben Fahrzeuge, die fast ausschliesslich handgeschaltet sind. Zum Beispiel Kleinbusse für die Baustelle.» Hinzu komme, dass das erste eigene Auto häufig mit kleinem Budget gekauft werde: «Die günstigsten Modelle sind meistens keine Automaten.»

Im November 2020 hat er die Ausbildung zum Tramchauffeur absolviert. Inzwischen ist er im Berufsalltag häufiger auf der Schiene als auf der Strasse unterwegs; Fahrlehrer ist er nur noch etwa in einem 40-Prozent-Pensum. Er kennt weitere Branchenkollegen, die inzwischen ebenfalls Tram oder Zug fahren.

«Gangwechsel ist eine komplexe psychomotorische Fähigkeit»

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) sieht es ähnlich wie Roger Wintsch. Auf Anfrage heisst es, man erachte es «als wichtig, dass die Fertigkeit der Handschaltung zunächst unter geschützten Bedingungen geübt wird». Beim manuellen Gangwechsel handle es sich um eine komplexe psychomotorische Fähigkeit, die bis zur vollständigen Verinnerlichung Aufmerksamkeit erfordere.

Dadurch könnten andere Aspekte der Fahraufgabe beeinträchtigt werden und der Verkehrssicherheit schaden. Um sicher am Strassenverkehr teilzunehmen, bedürfe es der routinierten Beherrschung des manuellen Gangwechsels. «Lenkende, die schalt-unerfahren sind, bringen diese Voraussetzung nicht mit.»

Keine Zahlen, ob seit der Automatenregelung mehr Unfälle passieren

Zwar ist bekannt, dass Neulenkende im Vergleich zu erfahrenen Autolenkerinnen und -lenkern etwa 2,5-mal so häufig verunfallen. Zudem ist die Zahl der Unfälle von Neulenkern zwischen 2020 und 2021 um 18,5 Prozent angestiegen. Allerdings hat in diesem Zeitraum auch die Zahl der Neulenker um 24 Prozent zugenommen.

Zahlen, die etwas darüber aussagen, ob seit dem Wegfall des Automateneintrags prozentual mehr Neulenker verunfallen, lägen ihr nicht vor, schreibt die Beratungsstelle für Unfallverhütung. «Wir haben keine Belege, dass das Risiko der Neulenkenden in den letzten Jahren gestiegen ist.» Bei der Kantonspolizei Aargau heisst es auf Anfrage: «Uns sind keine Verkehrsunfälle bekannt, die mit der Einführung der Regelung mit der Handschaltung in Verbindung gebracht werden könnten.»