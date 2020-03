Automatischer Informationsaustausch: 150'000 Meldungen eingegangen – 300 Verfahren eröffnet

Seit 2010 gilt in der Schweiz die kleine Steueramnestie. Demnach können alle Steuerpflichtigen einmal im Leben eine Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung tätigen. Man zahlt dann zwar Nachsteuern und Verzugszinsen, jedoch keine Bussen. Dies gilt weiterhin. Wer 2020 ein inländisches Vermögen oder Einkommen legalisieren will, und noch nie von der kleinen Steueramnestie profitiert hat, kann das tun.

Das gilt seit 1. Oktober 2018 nicht mehr für ausländische Bankguthaben und Wertschriftendepots. Seither sind bei solchen Vermögenswerten in den 38 Staaten, welche im Rahmen des Automatischen Informationsaustauschs (AIA) ihre Finanzdaten mit der Schweiz per Ende September 2018 ausgetauscht haben, keine straffreien Selbstanzeigen mehr möglich. Für Vermögenswerte in weiteren 38 Staaten, die ihre Finanzdaten erst seit Herbst 2019 mit der Schweiz austauschen, waren straffreie Selbstanzeigen noch bis Ende September 2019 möglich, doch auch das ist jetzt vorbei. Wenn aus einem dieser Länder Werte in die Schweiz gemeldet werden, die dem Fiskus nicht gemeldet wurden, kommt es zu einem Verfahren. (mku)