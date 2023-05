Autobahn A1 Über 1 Stunde länger: Unfall sorgt für Stau im Morgenverkehr Die Fahrt auf der Autobahn zwischen Aarau und Baden brauchte es am Mittwochmorgen deutlich mehr Zeit. Wegen eines Unfalls kam es zu Stau auf der A1.

Auf der Autobahn A1 Bern Richtung Zürich war am Mittwochmorgen Geduld gefragt. Infolge eines Unfalls bei Neuenhof musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Die Autobahn war auf zwei Fahrspuren verengt, mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt.

Bis der Verkehr aber wieder flüssig läuft, wird es noch eine Weile dauern. Laut TCS staute sich der Verkehr von Neuenhof bis weit nach Aarau West auf mehreren Abschnitten. Es musste mit einem Zeitverlust von über einer Stunde gerechnet werden.

Die Verkehrsüberlastung machte sich auch auch in der Umgebung bemerkbar. So auf der Autobahn A3: Dort staut es vor der Verzweigung Birrfeld zurück bis Habsburg. Die Hauptstrassen in Autobahnnähe waren wegen Ausweichverkehr ebenfalls überlastet. (phh)