Auto streift Lastwagen – Lenker mit 2 Promille intus ist Führerausweis los ++ Autofahrer von Auto erfasst und unter Bus eingeklemmt

In der A1-Überdachung bei Neuenhof hat ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen die Tunnelwand geprallt. Er wurde leicht verletzt.

Am Freitagabend setzten Polizei und Grenzwache ein Zeichen im Kampf gegen Einbrecher. Zwar weniger spektakulär als vor Wochenfrist, aber nicht minder erfolgreich.

Eine 73-jährige Velofahrerin ist am Montagabend im Murgenthaler Ortsteil Walliswil ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu.

Am Donnerstagnachmittag brach im Keller des Schulhaus Dorf ein Brand aus. Er richtete grossen Sachschaden an. Brandursache war ein Schüler der zeuselte.

Am Freitagmorgen wurde ein Passant auf einem Fussgängerstreifen beim Kantonsspital Baden angefahren und unter einen Bus geschleudert. Er musste von der Polizei befreit werden und wurde dann ins Spital eingeliefert.

Ein Autofahrer, welcher in eine Streifkollision verwickelt war, stand unter Alkoholeinfluss. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.

Auf der Suche nach dem Parkhaus beim Bahnhof Aarau fuhr eine Deutsche am Donnerstag den Geleisen entlang auf einem Fussweg in Richtung Bahnhofsgebäude. Dort stoppte sie vor der Treppe auf Gleis 1. Die Polizei nahm der 41-Jährigen den Führerschein vorläufig ab.

Mehr lesen Sie hier.

Wohlen, 20. November: 18-Jähriger kommt von Strasse ab und fährt in parkierten Porsche

Ein 18-jähriger Neulenker geriet auf der Alten Bremgarterstrasse in Wohlen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkierten Auto. Er besass den Führerausweis erst etwa zwei Monate.

Mehr lesen Sie hier.

Waltenschwil, 20. November: Auto will abbiegenden Lastwagen überholen und kollidiert mit ihm

Ein Auto, mutmasslich ein grauer Toyota Celica, führte am Mittwochmorgen ein Überholmanöver aus und kollidierte dabei mit einem Lastwagen, der nach links abbiegen wollte. Anschliessend fuhr das Auto davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Mehr lesen Sie hier.

Oftringen, 19. November: Frau fährt ohne Billet und fährt in Linienbus

Eine 39-jährige Automobilistin fuhr in Oftringen in einen wartenden Linienbus. Sie war unterwegs, obwohl ihr Führerausweis entzogen worden war. Der Sachschaden beträgt etwa 20'000 Franken.

Mehr lesen Sie hier.

Auenstein, 19. November: Frau kommt von Strasse ab und prallt in einen Baum

Eine 58-jährige Automobilistin verursachte zwischen Auenstein und Veltheim einen Selbstunfall. Infolge des Zusammenpralls mit dem Baum verletzte sich die Frau.

Mehr lesen Sie hier.

Bottenwil, 19. November: 81-jähriger Autofahrer verursacht Totalschaden

Der Senior geriet mit seinem Auto in einer Linkskurve zwischen Zofingen und Bottenwil von der Strasse ab. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Lenzburg, 19. November: Autofahrer gewähren Frau Vortritt – und werden überholt

Auf der Lenzburger Seonerstrasse gewährten zwei Autos einer Fussgängerin den Vortritt. Dabei wurden sie von einem dritten Auto links überholt. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Aarau, 18. November: Fünf Rennvelos geklaut – Polizei sucht Zeugen

An der Asylstrasse wurden am Montagabend fünf Rennvelos im Wert von über 15'000 Franken gestohlen. Hinweise auf die Täter gibt es keine, die Kantonspolizei sucht für ihre Ermittlungen Zeugen.

Mehr lesen Sie hier.

Safenwil, 18. November: Renault prallt auf A1 in Leitplanke – Totalschaden am Auto

Auf der A1 Richtung Bern, zwischen Safenwil und Walterswil, prallte ein Auto am frühen Montagmorgen heftig in die Leitplanke. Um den Unfallhergang zu klären sucht die Polizei Zeugen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Villmergen, 18. November: Milchtransporter kommt von der Strasse ab und überschlägt sich

In der Nacht auf Montag kam ein Milchtrasporter auf der Weingasse in Villmergen von der Strasse ab. Der Sachschaden beträgt mehrere 100'000 Franken, Polizei, Ambulanz und Feuerwehr mussten ausrücken.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Oftringen, 17. November: Neulenker beschleunigt zu stark und prallt in Eisengeländer

Ein 22-jähriger Italiener fuhr Richtung Safenwil in den Kreisel «YOU». Dort beschleunigte er stark und verlor die Herrschaft über seinen Wagen. Von der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm wurde ein Verfahren eingeleitet.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Muri, 17, November: Neulenker überschlägt sich mit seinem Auto

Mutmasslich übermüdet und unter Drogeneinfluss verursachte ein 18-jähriger Neulenker am Sonntagmorgen in Muri einen Selbstunfall. Er blieb unverletzt. Seinen Führerausweis musste er abgeben.

Mehr dazu finden Sie hier.

Lupfig, 16. November: Volg-Laden schon wieder überfallen

Maskiert und mit einem Messer bewaffnet überfiel ein Unbekannter den Volg-Laden in Lupfig. Er erbeutete mehrere tausend Franken und konnte trotz Fahndung unerkannt flüchten.

Burg, 15. November: Kollision mit Postauto – Senior schwer verletzt

Beim Überqueren einer Quartierstrasse wurde ein 70-Jähriger von einem Postauto erfasst. Ein Rettungshelikopter musste ihn ins Spital fliegen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sins, 13. November: Kurve geschnitten und Unfall verursacht – Autolenker muss verletzt ins Spital

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr in Sins auf der Luzernerstrasse. Eine 50-jährige Schweizerin fuhr mit ihrem Auto von Oberrüti in Richtung Sins. Auf Höhe Lettenstrasse bog die Lenkerin links ab, schnitt die Kurve und kollidierte dabei mit dem korrekt entgegenkommenden Autolenker.

Zur ausführlichen Polizeimeldung geht es hier.

Aargau, 13. November: 26 Anzeigen und über 200 Bussen bei Schwerpunkt-Aktion der Aargauer Kantonspolizei

Die Aargauer Kantonspolizei führte erneut eine einwöchige Schwerpunktaktion gegen Ablenkung am Steuer durch. Über 680 Fahrzeuge kontrollierten die Beamten innerhalb von 5 Tagen.

Mehr lesen Sie hier.

Kölliken, 11. November: Autolenker fährt nach Auffahrkollision einfach weiter

Am vergangenen Montag kam es im Feierabendverkehr zu einer Auffahr-Kollision wobei der Verursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern weggefahren ist.

Lesen Sie hier mehr.

Rupperswil, 11. November: Raser aus Verkehr gezogen

Ein 36-jähriger Rumäne war mit einem Mietauto von Rupperswil in Richtung Wildegg unterwegs, als er der Polizei ins Netz ging. Diese mass beim Fahrer eine Geschwindigkeit von 144 km/h – statt der erlaubten 80.

Mehr lesen Sie hier.

Oberentfelden, 11. November: Autofahrer übersieht herannahenden Zug und kollidiert

Nicht richtig geguckt und schon ist es passiert: Ein Autofahrer biegt ab und kollidiert dabei mit dem herannahenden Zug.

Lesen Sie hier mehr.

Neuenhof, 11. November: Am Steuer eingeschlafen – mit Kandelaber und Gartenzaun kollidiert

Ein 29-jähriger Autofahrer schlief am Montag auf der Zürcherstrasse kurz ein und fuhr daraufhin in einen Kandelaber und dann in einen Gartenzaun.

Mehr lesen Sie hier.

Gebenstorf, 11. November: Coop-Tankstelle überfallen – Räuber flüchten mit Geld

Am frühen Montagmorgen überfielen zwei maskierte Männer den Coop-Tankstellenshop, als dieser gerade geöffnet wurde. Die Täter erbeuteten Geld und flüchteten dann in einem Auto.

Mehr lesen Sie hier.

Baden, 10. November: Vandalen zerstören Kanti-Fassade – mehrere tausend Franken Sachschaden

In der Nacht auf Sonntag trieben Vandalen ihr Unwesen an der Kanti Baden. Die Täter beschädigten unter anderem die Fassade des Schulgebäudes. Die Polizei fahndet nach den unbekannten Tätern. – Mehr lesen Sie hier.

So berichtet TeleM1: