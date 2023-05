Auszeit im Aargau (3) Die schönsten Orte zum Krafttanken: In der Natur den Sagen, Legenden und Märchen auf der Spur Philipp Indermühle Wird die übliche Runde durch das Dorf oder die Stadt allmählich langweilig? Vielleicht lohnt es sich, mal in einer anderen Ecke des Kantons die Batterien aufzuladen. Inspiration dazu liefert unsere Serie der schönsten Orte zum Krafttanken.

Nirgends lassen sich die Batterien so gut aufladen wie draussen in der Natur. Der dritte und letzte Teil der Serie befasst sich mit drei besonderen Orten, die unter anderem auch viel fürs Auge bieten. Wir ziehen durch einen wilden Wald mit imposanten Gesteinsformationen, sind den Zwergen auf der Spur und finden an einem mystischen Ort die Ruhe.

Tipp 1: Der Badener Stadtwald

Eine wilde Schönheit mit hohen und zahlreichen Bäumen sowie eigenwilligen Gesteinsformationen – das ist der Badener Stadtwald. Philipp Indermühle

Historisches

Ein Wald wie aus dem Märchen und erst noch ganz nahe an der Stadt – das gibt es in Baden. Seit 1987 wird im Teufelskeller auf eine forstliche Nutzung verzichtet, seit 1989 ist er ein Naturwaldreservat. So konnte eine einzigartige Waldlandschaft mit dazugehöriger Tierwelt entstehen.

Wie der Name Teufelskeller erahnen lässt, ist er Teil einer schaurigen Sage (Link zu PDF). So soll hier einst eine Prinzessin von entsetzlichen Gestalten in eine Figur aus Stein und Holz verwandelt worden sein. Zum Glück konnte sie nach einiger Zeit dank einem Wunderbild aus dem nahen Kloster gerettet werden. Und auch die bösen Geister wurden seither nicht mehr gesichtet, sodass man heute ohne Angst durch den Wald gehen kann.

Anreise

Bereits ab Bahnhof Baden ist der Weg zum Teufelskeller ausgeschildert, weshalb sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr empfiehlt. Erst recht, wenn man die Parking-Preise in Baden kennt. In den Wald gelangt man auf dem Fussweg über den Steg der KV-Schule. Wer trotzdem nicht auf das Auto verzichten kann oder möchte, dem sei der Parkplatz Schadenmühleplatz empfohlen. Ganz in der Nähe davon startet die Route durch den Wald.

Die Route von Baden her südwärts durch den Wald. Karte: Schweiz Mobil

Die oben abgebildete Route ist in gemütlichem Gang in anderthalb Stunden zu schaffen. Zwischendurch eine Pause einzulegen ist kein Problem. Der offizielle Wanderweg führt an Grillstellen vorbei. Daneben gibt es auch kleinere Pfade, die von grossen und kleinen Entdeckern erkundet werden können.

Von der Haltestelle Täfere bringt einen schliesslich der Bus zurück zum Parkplatz oder zum Bahnhof Baden. Oder man wählt den Rückweg zu Fuss der Westseite des Waldes entlang (auf der Karte nicht eingezeichnet).

Höhepunkte: Der wilde Wald und der Chrüzliberg

Wenn man den Badener Wald schon erkundet, sollte man unbedingt auch den steilen Weg auf den Chrüzliberg auf sich nehmen. Oben erwartet einen nämlich gleich zweifach eine wunderbare Aussicht: Einerseits auf die Badener Altstadt inklusive Limmat, andererseits auf Wettingen mit dem Kloster. Hier auf der Spitze findet sich auch ein grosses Kreuz, das an das eingangs erwähnte Wunder erinnern soll.

Auf der Westseite der Bareggkrete sind rund 20 Hektar Wald vom Westwind-Orkan Lothar am 26. Dezember 1999 zerstört worden. Da keine forstliche Nutzung betrieben wird, kann man hier beobachten, wie sich der Wald ohne menschliches Zutun davon erholt hat. Ausserdem imposant: Bis zu 50 Meter hoch ragen die grössten Bäume in den Himmel. Hinzu kommen bis zu 20 Meter hohe und 30 Meter lange Felsformationen.

Zur Erkundung des Badener «Stadtwalds» sollte man sich für gutes Schuhwerk entscheiden. Für Kinder gibt es enorm viel zu entdecken. Aber auch Erwachsene kommen in dieser Naturlandschaft auf ihre Kosten.

8 Bilder 8 Bilder Blick auf die Badener Altstadt und die Limmat vom Chrüzliberg aus. Philipp Indermühle

Tipp 2: Lourdesgrotte und Zwergenweg Leuggern

Die Lourdesgrotte Leuggern wurde 1929 eingeweiht. Ho

Historisches

Man muss nicht nach Lourdes fahren, um einen Eindruck von der dortigen berühmten Grotte zu erhalten. In Leuggern wurde in den späten 1920er-Jahren eine Grotte nach den genau gleichen Massstäben gebaut. Entstanden ist sie hauptsächlich im Frondienst und durch das persönliche Engagement des damaligen Pfarrers Xaver Knecht. Er hatte sich von einer privaten Reise zum Pilgerort in den Pyrenäen inspirieren lassen.

Tausende Kerzen werden jedes Jahr bei der Grotte angezündet. Auch dank diesen Spendengeldern kann die Lourdesgrotte unterhalten werden. Zu sehen sind nebst einer Madonnastatue aus Einsiedeln auch die 14 Stationen des Kreuzweges. Im Mai finden jeden Sonntag Andachten statt, bis Ende September zudem weitere Gottesdienste. Wer möchte, kann sich auch bei der Grotte trauen lassen.

Anfahrt

Unmittelbar bei der Grotte gibt es Parkplätze, von dort aus ist es ein kurzer Fussweg. Wer sich die Beine gerne etwas mehr vertreten möchte, parkiert bei der Turnhalle Leuggern. Dort stoppt auch der öffentliche Bus. Innert etwas mehr als zehn Minuten erreicht man die Grotte. Besonders an den Sonntagen im Mai (Andachten) sollten diejenigen, die gut zu Fuss sind, den weiter entfernten Parkplatz wählen.

Der Zwergenweg führt unter anderem an der Lourdesgrotte vorbei. zwergenweg-leuggern.ch

Im Sommer 2022 ist in Leuggern der Zwergenweg entstanden. Dieser kann ebenfalls ab dem Grotten-Parkplatz in Angriff genommen werden. Es wird jedoch sehr empfohlen, auch hier bei der Turnhalle zu starten. Der Andrang ist besonders zur Ferienzeit und an Wochenenden sehr gross. An den Sonntagen im Mai sind die Parkplätze bei der Lourdesgrotte für Besuchende der Andachten reserviert.

Höhepunkt für Familien: Zwergenweg

Hier wird es märchenhaft. Zehn Posten (inklusive Posten 0) führen Kinder und Junggebliebene seit einigen Monaten durch die Welt der Zwerge. Erstellt wurde der spezielle Weg im Rahmen des Dorffestes 2022 vor allem in Fronarbeit. Er ist ganzjährig geöffnet. Unterwegs durch die Natur hilft man den gestiefelten Zwergen an verschiedenen Posten, einen Kuchen zu backen.

Zur Orientierung finden sich Prospekte am Ende des Turnhallen-Parkplatzes. Es ist aber auch möglich, sich die Geschichte zum Zwergenweg auf dem Smartphone anzuhören. Beim Parkplatz und an zwei weiteren Stellen können Holzkugeln gekauft werden. Wozu es diese braucht, erfährt man auf den letzten Posten des Parcours. Der Rundweg benötigt rund eine Stunde Zeit – je nachdem wie viel Zeit man für die einzelnen Posten aufwendet und wie gross der Andrang ist.

Wer mehr dazu erfahren möchte, wird hier fündig. Oder liest diesen AZ-Artikel vom Oktober 2022.

Impressionen vom Zwergenweg:

16 Bilder 16 Bilder Der Zwergenweg startet mit überdimensionalen Schuhen und einer guten Möglichkeit für ein erstes Foto. zvg

Tipp 3: Waldkapelle Jonental

Philipp Indermühle

Historisches

Zum Schluss noch ein richtiger Kraftort. Die Kapelle Jonental gilt nämlich als bedeutendster Wallfahrtsort im Aargau und ist auch über die Kantonsgrenzen hinaus als Ort der Stille bekannt. Sie wurde wahrscheinlich schon im 14. Jahrhundert errichtet, erstmals urkundlich erwähnt wurde sie 1521.

Die Legende besagt, dass ein Ziegenhirte einer Geiss ins Tobel gefolgt ist. Am Bach hörte er schöne Musik und fiel in einen tiefen Schlaf. Dabei erschien ihm die Heilige Maria und als er erwachte, fand er neben sich ein Bildnis der Gottesmutter, das gleich aussah wie in seinem Traum. Als Folge davon wurde an jener Stelle eine Kapelle gebaut, um Maria zu verehren.

Die Kapelle hat über die Jahrhunderte viele Veränderungen erfahren. Mehrmals wurde sie neu gebaut oder erneuert, im Verlaufe des ersten Villmergerkriegs sogar geschändet. Nebst vielen Innenrenovationen gab es auch von aussen sichtbare Eingriffe, bis zur grossen Aussenrenovation 2005.

Anfahrt

Drei Wege führen zur Wallfahrtskapelle. Auf jedem davon muss das letzte Stück zu Fuss absolviert werden. Es besteht also keine Möglichkeit, direkt bis zur Kapelle zu fahren – selbst Hochzeiten erfahren da keine Ausnahme. Die Kapelle soll als Ort der Stille erhalten bleiben und befindet sich zudem in einem Naturschutzgebiet. Am kürzesten (aber steil) ist der Weg von der Waldhütte aus.

Ein möglicher kurzer Rundweg mit Start und Ziel im Dorf Jonen. Vorsicht: Die auf Google Maps angegebene Verlängerung der Ruetigstrasse (rot markiert) existiert (noch) nicht. pin/Google Maps

Offizielle Parkplätze gibt es beim Vitaparcours oder bei der Waldhütte Jonen. Mit dem öffentlichen Verkehr fährt man ab Bremgarten mit dem Bus nach Jonen bis zur Haltestelle Taverne oder Weingasse (Endstation). Je nach Route, die man einschlagen möchte. Es bietet sich an, den Besuch der Kapelle mit einer kleinen Rundwanderung zu verbinden.

Höhepunkte: Die Natur und die Ruhe

Eine Kapelle, die umgeben ist von Wald, ist für sich allein schon ein Höhepunkt. Hinzu kommt die Möglichkeit einer schönen und relativ einfachen Wanderung vom Vitaparcours-Parkplatz dem Bach Jonen entlang bis zur Kapelle. Unterwegs finden sich mehrere Sitzgelegenheiten. Zum Beispiel mit Blick auf den Litziweiher oder in einem Waldstück direkt an der Jonen, wo auch grilliert und (die Füsse) gebadet werden kann. Der Weg ist flach und breit und somit auch rollstuhl- und kinderwagentauglich. Wer auf Räder angewiesen ist, nimmt den selben Weg zurück.

8 Bilder 8 Bilder Platz nehmen und die Blicke in die Ferne schweifen lassen. Philipp Indermühle

Denn für den Rundweg braucht es dann schon starke Beine. Hier kann es schmal, steinig oder steil werden. Nach dem Teil durch den Wald, kommt jener über die Felder, wo man die Blicke in die Ferne schweifen lassen kann – bei idealen Bedingungen bis in die mehr oder weniger schneebedeckten Alpen. All das weit weg von Strassenlärm, mitten im Grünen.