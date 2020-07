Ausweispflicht in Clubs und Bars – Kanton Aargau ergreift weitere Massnahmen gegen Corona

Die Fallzahlen steigen wieder stark an: Nach den Superspreader-Events in Zürich, Spreitenbach und Olten will nach dem Kanton Zürich auch der Aargau eine Ausweispflicht in Clubs und Bars einführen. Kantonsärztin Yvonne Hummel und Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati informierten an einer Medienkonferenz.