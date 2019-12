Ausweichmanöver: Auto landet im Acker und überschlägt sich ++ Verkehrsrowdy drängt Auto von Strasse und flüchtet

Seengen, 3. Dezember: Lenker verliert Kontrolle, überschlägt sich aber bleibt unverletzt

Ein junger Autofahrer verlor gestern Nachmittag zwischen Egliswil und Seengen die Herrschaft über seinen Wagen, worauf sich dieser überschlug. Es blieb bei Blechschaden. Die Polizei sucht Augenzeugen.

Suhr, 3. Dezember: Autofahrer drängt Auto von der Strasse und flüchtet nach Kollision

An der Suhrer Bernstrasse West kollidierte am Dienstag Nachmittag ein Autofahrer bei einem Überholmanöver mit einem anderen Auto - der Unfallverursacher konnte nach seiner Flucht festgenommen werden.

Strengelbach, 2. Dezember: Neulenker prallt in SUV und verliert seinen Führerausweis auf Probe

Ein junger Automobilist verlor aus ungeklärten Gründen die Herrschaft über seinen BMW und verursachte am Montag eine Kollision auf der Autobahn A2 bei Strengelbach. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60'000 Franken.

Zofingen, 2. Dezember: 17-jähriger Rollerfahrer kollidiert mit BMW – den Führerausweis ist der Schweizer los

In Zofingen ist es am Montagmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Roller gekommen. Letzterer prallte in einen BMW, der in die Untere Brühlstrasse einbiegen wollte.

Baden, 1. Dezember: Autofahrer missachtet Rotlicht auf dem Schulhausplatz – 30'000 Franken Sachschaden und Führerausweis weg

Auf dem Badener Schulhausplatz stiessen am Sonntag zwei Autos zusammen. Eine Person wurde leicht verletzt, die Kantonspolizei nahm einem Beteiligten vorläufig den Führerausweis weg.