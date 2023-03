Austausch Nach dem Ende der Schulpflege: Hat sich der Systemwechsel bewährt? Gemeinderäte und Schulleitungen führen nun die Volksschule im Aargau. Daher organisierte das Bildungsdepartement einen Erfahrungsaustausch, um herauszufinden, ob und wo es allenfalls Optimierungsbedarf gibt.

Wie geht es ohne Schulpflege? Dieser Frage gingen Schulleitungen und Gemeindebehörden nach. Kanton Aargau

Im Januar vergangenen Jahres wurde im Aargau die Schulpflege abgeschafft. Seitdem sind die Gemeinderäte für die strategische und finanzielle Führung verantwortlich, die Schulleitungen für die operative Führung der Volksschule zuständig.

Nach rund 15 Monaten stellt sich die Frage: Hat sich dieses System nun bewährt oder nicht?

Um dies herauszufinden, hat das kantonale Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) zu vier regionalen Schulforen eingeladen. Ziel war es, sich über die Erfahrungen mit dem neuen Führungsmodell auszutauschen. Rund 300 Vertreterinnen und Vertreter von Gemeindebehörden und Schulleitungen nahmen daran teil, wie es in einer Mitteilung des BKS dazu heisst. Auch Bildungsdirektor Alex Hürzeler war an dem Austausch persönlich beteiligt, was von den Anwesenden sehr geschätzt worden sei.

Auch Bildungsdirektor Alex Hürzeler (links) nahm an den Austauschrunden teil. Kanton Aargau

Grössere Effizienz und mehr Zeitbedarf

Was kam dabei heraus? Insgesamt schätzen die Teilnehmenden den Wechsel des Führungsmodells als gelungen ein. Die Mehrheit sehe in den kurzen Entscheidungswegen einen grossen Vorteil. Das steigere die Effizienz. Zu den Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung gehörten aber auch geklärte Vorstellungen der kommunalen Verantwortlichen betreffend der strategischen und operativen Führung.

Grossmehrheitlich wurden Entscheidungskompetenzen umfangreich an die Schulführungen delegiert. Kommunale Schulkommissionen wurden dagegen kaum installiert. Verschiedentlich wurde zudem darauf hingewiesen, dass mit dem Führungswechsel ein Kulturwandel verbunden sei, der Zeit brauche. Auch eine Neubeurteilung der Schulleitungspensen wurde gewünscht.

Die detaillierten Ergebnisse werden nun von den kantonalen Verantwortlichen analysiert und weiterverarbeitet. Der Erfahrungsaustausch zwischen dem BKS und den Teilnehmenden an den Schulforen soll fortgesetzt werden. (phh)