Ausstellung «Ein fauler Gärtner ist ein guter Gärtner» – das Naturama Aargau widmet sich im Jubiläumsjahr den Insekten Seit 20 Jahren leistet das Naturama seinen Beitrag, um der Bevölkerung die Natur näherzubringen und sie über Themen wie Biodiversität aufzuklären. Im Jubiläumsjahr widmet sich eine Sonderausstellung den Insekten.

An der Sonderausstellung «Respekt, Insekt!» wurde auf rechte Winkel verzichtet – aus gutem Grund. Dominic Kobelt

«Drei Körperabschnitte, sechs Beine, ein Problem» – so fasste Johanna Häckermann, Vorsitzende der Geschäftsleitung des Naturama Aargau, die Gemeinsamkeiten der Insekten zusammen. Zum Jubiläum rückt das Naturmuseum die kleinen Lebewesen, die viele als selbstverständlich und manchmal gar als lästig wahrnehmen, in den Mittelpunkt.

Insekten spielen eine tragende Rolle in fast allen Ökosystemen. Sie sind aber auch ein wirtschaftlicher Faktor, wie Regierungsrat Dieter Egli erklärte: «Alleine die Bestäubungsleistung, die Insekten in der Schweiz erbringen, wird gemäss Berechnungen auf einen Wert von rund 350 Millionen Franken geschätzt.»

Egli zeigte sich zudem von der Organisation und Kommunikation der Ameisen begeistert. «Davon können wir viel lernen, eine Aufgabenteilung gibt es schliesslich auch in Unternehmen oder in der Verwaltung.» Allerdings habe er als Sozialdemokrat schon gewisse Bedenken, wenn jeder einfach stur seiner Aufgabe nachgehe. «Da muss ich mich natürlich fragen, ob unter den Ameisen auch die Arbeitsbedingungen diskutiert werden», meinte Egli scherzhaft.

Alle können in ihrem Garten etwas zum Erhalt der Insekten beitragen

Ivo Widmer, Forum Biodiversität Schweiz zvg

Zur Vernissage der Sonderausstellung «Respekt, Insekt!», ging Ivo Widmer vom Forum Biodiversität Schweiz vertieft auf das Problem der Insekten ein. Die Situation in der Schweiz sei besorgniserregend, erklärte er, und unterstrich dies mit einer Zahl: «Fast 60 Prozent der Insektenarten sind gefährdet oder potenziell gefährdet.»

Diese Zahl bezieht sich auf die 1153 in der Schweiz gut untersuchten Insektenarten. Auch wenn das nur knapp vier Prozent aller Insektenarten seien, die hierzulande vorkommen, könne man Rückschlüsse auf das ganze Ökosystem ziehen, sagte der Experte. «Entscheidend ist, dass diese in verschiedenen Lebensräumen vorkommen und ganz unterschiedliche Lebensweisen haben», so Widmer.

Hauptursachen für den Rückgang sind der Verlust und die Zerschneidung von Insektenlebensräumen sowie die sinkende Qualität der verbliebenen Lebensräume. Das Naturama zeigt in seiner Ausstellung nicht nur die Bestandsentwicklung und die Vielfalt von Insekten, sondern auch, wie man diese schützen und fördern kann. Dazu sagt Peter Kuntner von der Firma fischteich, die die Ausstellung konzipiert hat:

«Ein fauler Gärtner ist ein guter Gärtner.»

Insekten bevölkern die Erde schon viel länger als Menschen

Weil Insekten eine gewisse Unordnung mögen, gemeint sind Asthaufen oder eine Blumenwiese anstelle eines säuberlich getrimmten Rasens, wurde in der Ausstellung auf rechte Winkel verzichtet. «Die Insektenkästen musste ein Schreiner anfertigen, weil die gewöhnlichen rechteckig sind», erklärte Kuntner. Nur bei einem Objekt wurde der 90-Grad-Winkel bewusst eingesetzt: Bei einem Grabstein, der zeigt, wie stark der Bestand an Insekten in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen ist.

Peter Kuntner von der Firma fischteich, die die Ausstellung konzipiert hat. Dominic Kobelt

Dabei sind die Insekten schon viel länger auf der Erde als wir Menschen, wie Ivo Widmer bei seiner Präsentation aufzeigte: «Wenn wir das Alter der Erde auf einen Zeitraum von 24 Stunden herunterbrechen würden, dann wären die Insekten seit zwei Stunden hier. Die Menschen gerade mal 3,6 Sekunden.»