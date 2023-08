Velofahrer am Klingnauer Stausee. Christof Sonderegger

Ausflugtipps Für Familien, Geniesser oder ambitionierte Hobbyfahrer: Acht besondere Velotouren im Aargau Ob für ambitionierte Amateurfahrer, gemütliche Sonntagradler oder für Familien. Im Aargau kommen alle Velofans auf ihre Kosten. Wir stellen acht besondere Touren vor, bei denen es sich lohnt, auch mal einen Halt mehr einzulegen.

Die Schlössertour führt von Hitzkirch über das Schloss Hallwyl zur Lenzburger Altstadt mit dem Schloss Lenzburg. Von der Trostburg geht es dann zum Baldeggersee, wo das Schloss Heidegg mit seinem Rosengarten zum Verweilen einlädt.

Schloss Hallwyl. Valentin Hehli Schloss Lenzburg. zvg/Museum Aargau Schloss Trostburg, Teufenthal. Britta Gut Schloss Heidegg, Baldeggersee. Pius Amrein Die Schlösser Hallwyl, Lenzburg, Trostburg und Heidegg säumen alle die Strecke der «Schlössertour».

Sie starten die Tour am Bahnhof in Hitzkirch. Von dort aus fahren Sie über die Velolandroute 56 dem Hallwilersee entlang Richtung Lenzburg. Nach rund 15 Kilometern erreichen sie das Wasserschloss Hallwyl. Das Schloss, das bereits im 12. Jahrhundert errichtet wurde, ist eines der bedeutendsten Wasserschlösser der Schweiz und beherbergt heute ein Museum.

8 Bilder 8 Bilder Das Wasserschloss Hallwyl liegt auf zwei Inseln, die von einem künstlich geschaffenen und zwei natürlichen Armen des Aabachs umflossen werden. Alex Spichale

Danach führt die Strecke durch den Wald und dem Aabach entlang nach Lenzburg. Hier lohnt es sich, einen Abstecher in die Altstadt oder auf das Schloss Lenzburg zu machen, das zu den ältesten und bedeutendsten Höhenburgen der Schweiz zählt.

7 Bilder 7 Bilder Lenzburg ist die Heimat einer der schönsten und bedeutendsten Höhenburgen der Schweiz. Zur Verfügung gestellt

Weiter geht es auf der Velolandroute 34 Richtung Suhr. Von dort biegen sie ein ins Wynental, wo die nächste Burg nicht auf sich warten lässt: In Teufenthal ragt auf einem 40 Meter hohen Felsvorsprung die Trostburg.

Über Felder und Wiesen fahren Sie mit Sicht auf die Alpen dem Ort Beromünster entgegen. Die letzte Etappe der Tour mit Sicht auf den Baldeggersee und die Alpen führt Sie zum Talboden, vorbei am Naturschutzgebiet des Baldeggersees nach Richensee.

In Hitzkirch können Sie auf der Velolandroute 84 noch eine 5 km lange Zusatzschlaufe anhängen und das Schloss Heidegg besuchen.

Jedes Jahr findet am Freitag vor dem Start der Tour de Suisse der Grosse Preis des Kantons Aargau statt. Das Rennen gilt als bedeutendstes Eintagesrennen der Schweiz. 176 Kilometer haben die Radprofis rund um Leuggern zu absolvieren und müssen dabei die Hauptschwierigkeit des Parcours, den Rotberg, siebenmal bezwingen.

Hobbyfahrerinnen und Hobbyfahrer können natürlich auch weniger Runden absolvieren als die Profis. Eine Fahrt über den Rotberg lohnt sich auf jeden Fall. Wer sich mit Anderen messen will, der sollte sich für die Dillier Classic Ende Juli anmelden (siehe nächste Velotour).

Messen Sie sich am 31. Juli mit dem Aargauer Radprofi Silvan Dillier. Auf den Lieblingsstrecken seiner Heimat findet jährlich die Dillier Classic statt. Das Rennen ist dabei in zwei verschiedenen Distanzen (85 km, 1900 Höhenmeter oder 40 km, 900 Höhenmeter) absolvierbar.

8 Bilder 8 Bilder Der Aargauer Radprofi Silvan Dillier ladet einmal jährlich zur Dillier Classic ein. Alexander Wagner

Die Zeit wird nur an den sieben (respektive drei) kategorisierten Steigungen gemessen. Der- oder diejenige mit der kürzesten akkumulierten Zeit gewinnt das Rennen. Im Vordergrund steht aber das Erlebnis, gemeinsam mit reichlich Aargauer Sportprominenz einen Tag im Sattel zu verbringen.

Alle Infos zur Teilnahme sowie zur genauen Streckenführung finden Sie hier.

Highlight-Video der Dillier Classic 2019. Youtube/Sette Sports

Eine kulinarische Velotour vom Hochrhein über die Hügellandschaft des Juraparks. Unterwegs werden Sie an sechs Stopps vom Znüni über den Apéro und das Mittagessen bis hin zum Dessert mit regionalem Gaumengold verwöhnt.

Die kulinarische Velotour startet in Bad Zurzach und führt vom Hochrhein ... zvg/Bad Zurzach Tourismus

Die Genusstour startet in Bad Zurzach beim Tourismusbüro. Dort erhalten Sie alle nötigen Informationen zur Strecke sowie den Gutschein-Bogen für die sechs kulinarischen Zwischenstopps. Insgesamt dauert der Ausflug rund sechs Stunden, drei davon auf dem Velo.

... über den Aargauer Jurapark mit seiner beeindruckenden Landschaft. zvg/Kleineweltwunder.ch

Die Kosten betragen 54.– pro Person (ohne E-Bike-Miete). Es wird empfohlen, sich bis spätestens am Vortag anzumelden. Das Mindestalter für eine Fahrt mit einem E-Bike beträgt 16 Jahre. Alle weiteren Informationen finden Sie online.

Eine erfrischende Flussfahrt von Bad Zurzach nach Aarau. Über ländliches Grün verläuft die Strecke dem Rhein entlang nach Koblenz, wo die Aare in den Rhein mündet. Von dort aus fahren Sie am linken Ufer des Klingnauer Stausees entlang. Es lohnt sich, den Aussichtsturm des Wasservogel-Schutzgebiets zu besteigen und das grosszügige Naturschutzgebiet mit seinen Bewohnern zu betrachten.

Der Klingnauer Stausee. Chris Iseli

Weiter flussaufwärts gelangen Sie zum Wasserschloss, wo sich die Aare, die Reuss und die Limmat vereinen. Die Route führt weiter durch kühle Wald- und Auenabschnitte nach Aarau, wo sie die zum Abschluss die historische Altstadt besichtigen können. Von hier aus können Sie entweder mit dem Zug zurückfahren oder dieselbe Strecke flussabwärts zurückfahren.

Start und Ziel dieser kurzen Runde ist die Schützenmatte in Olten. Der linken Aareseite entlang führt die Strecke nach Winznau, Ober- und Niedergösgen, Schönenwerd und Aarau. Der Weg wechselt zwischen dem Aarekanal und der Alten Aare hin und her und überquert den Fluss mehrere Male.

7 Bilder 7 Bilder Start und Ziel der Route ist die Stadt Olten. Bruno Kissling

In Aarau wird die Aare beim Wasserkraftwerk ein letztes Mal überquert. Von dort aus geht es dem Fluss entlang zurück. Über Feldwege führt die Strecke nach Niedererlinsbach, Stüsslingen Lostorf und Mahren. Für den letzten Abschnitt fährt man wieder der Aare entlang von Trimbach nach Olten.

Die historische Velofahrt startet in Lenzburg und nimmt Sie mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Die Region zwischen Wildegg, Lenzburg und dem Hallwilersee war eine der Kernregionen der Industrialisierung im Kanton Aargau. Insgesamt 28 Betriebe, mehrheitlich aus der Textilindustrie, nutzten die Wasserkraft des Aabachs als Energiequelle.

Zahlreiche Zeugen dieser Zeit sind noch erhalten, darunter das Sauerstoffwerk Lenzburg, die Sigismühle, die Buntweberei Müller und die Obere Mühle Seon. Zu den einzelnen Bauten hat der Verein für Industriekultur am Aabach Informationstafeln erstellet und die App IndustriekulTOUR Aabach entwickelt.

Mit der App IndustriekulTOUR am Aabach können vor Ort Aufzeichnungen und Gespräche mit Zeitzeugen, Anekdoten und zusätzliche Informationen zu den längst umgenutzten Gebäuden auf dem Smartphone abgerufen werden. Museum Aargau

Von Lenzburg aus radeln Sie auf der Seetaler Herzschlaufroute immer dem Aabach entlang. Folgen Sie den Schildern 599 Richtung Hallwil, bis Sie den Aabach überqueren. Dort befindet sich das Schloss Hallwyl – das zugleich das Ende der Tour bedeutet.

Die Tour führt beinahe ausschliesslich über kleine Feldstrassen und beschauliche Waldwege. Startpunkt ist Büren bei Gansingen, von wo aus es bergauf Richtung Sulz geht.

In Sulz angekommen beginnt eine erfrischende Abfahrt, ehe es wieder hinauf zum Cheisacher geht. Hier lohnt es sich, den Aussichtsturm zu besteigen und das Panorama auf den Jura, die Alpen und den Schwarzwald zu geniessen.

Vom Cheisacherturm hat man einen wunderbaren Ausblick. zvg

Weiter geht es leicht abwärts durch den Wald nach Hottwil, wo die Flösserei im 19. Jahrhundert ein florierendes Geschäft war. Nächster Halt ist Mandach, ehe es über Hettenschwil zum Weiler Ödenholz geht. Von da aus führt die Strecke über Wil und Oberhofen zurück nach Büren.

Die leichte Familientour, die durch die Ebenen des Reuss- und Bünztales führt, startet in Bremgarten. Noch vor dem Start sollten Sie hier unbedingt die verwinkelten Gassen der Altstadt erkunden.

Die historische Stadt Bremgarten ist Start- und Zielort der Familientour durch das Freiamt. zvg/Rob Lewis Photography

Mit dem Fahrrad geht es dann über die Reuss Richtung Süden zum Kloster Hermetschwil. Dort lebt noch heute eine kleine Gemeinschaft von Schwestern nach den Werten des heiligen Benedikts. Im Laden des Klosters können Sie hausgemachte Köstlichkeiten kaufen. Danach geht es weiter durch liebliches Grün entlang des Hasliwald zum Spiel- und Erlebnisparadies Murimoos. Hier können Sie verschiedene Kleintiere bestaunen oder ihre Kinder auf dem Spielplatz spielen lassen.

Das Piratenschiff auf dem Spielplatz lädt zum Entern und Kentern ein. Melanie Köchli Auch klettern kann man hier. Melanie Köchli Der Spielplatz ist weitläufig und rundum eingezäunt. So kann man den Kindern freien Lauf lassen. Melanie Köchli Der Wasserspielplatz ist momentan ausser Betrieb, da er saniert wird. Melanie Köchli Das Murimoos verfügt über zwei öffentlich zugängliche Spielplätze, einen Wasserspielplatz und einen normalen Spielplatz.

In Bünzen lohnt es sich, die aufgeheizten Füsse in der Kneipp-Anlage Chlostermatte abzukühlen. Die Anlage befindet sich oberhalb der ARA Bünzen. Anschliessend folgt ein Abschnitt durch den Wald nach Hermetschwil und ein Radweg zurück zum Ausgangspunkt in Bremgarten.