Am Mittwochmorgen um 5.10 Uhr ging der Notruf bei der Kantonspolizei ein. Zwei Männer sind aus der geschlossenen Abteilung der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) in Windisch entwichen. Die Kantonspolizei leitete sofort eine Fahndung ein. Im Laufe des Vormittags konnte einer der Flüchtigen in einem Nachbarkanton angehalten werden. Von Karl Jeker, der seinen Bruder im Wahn erschoss, fehlt allerdings weiterhin jede Spur.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben über seinen Aufenthaltsort machen können, sich unter der Notrufnummer 117 zu melden. Sie sollten nicht versuchen, Karl Jeker auf eigene Faust anzuhalten. Der heute 52-Jährige hat 2013 in Büsserach im Kanton Solothurn seinem Bruder mit einer Schrotflinte in den Bauch geschossen und ihn so schwer verletzt, dass dieser noch am gleichen Tag starb.