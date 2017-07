Eine weitere Möglichkeit, sich über ein Ausflugsziel zu informieren, ist mithilfe von Hashtags (siehe Info-Box). Hashtags sind dazu da, digital zu «verschlagworten» und so ein grosses, weltweit zugängliches Archiv an Informationen wie etwa Fotos anzulegen. Dieses Archiv entwickelt sich gerade zu einer schier endlosen Quelle an Bildmaterial zu allen Orten dieser Welt, zur Region und unmittelbaren Umgebung.