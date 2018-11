SVP und FDP wollen sparen

Darüber, wie die Finanzen wieder ins Lot zu bringen und das strukturelle Defizit zu verkleinern sind, gingen die Meinungen erwartungsgemäss auseinander. Stur mit Rückweisungsanträgen auf die unbefriedigende Finanzlage zu reagieren, bringe nichts, sagte der Sprecher der Grünen, Roland Obrist, an die Adresse der SVP. Mit Kostenbremsen und Streichungen habe die Regierung in der Vergangenheit alles versucht, um eine Steuererhöhung zu vermeiden. «Dem Regierungsrat fehlt der Mut, mit einer Anpassung der Steuern Mehreinnahmen zu generieren», sagte auch der Sprecher der SP, Kurt Emmenegger. Die Finanzierungslücke sei trotz der schwarzen Null längst nicht geschlossen. Besonders störend finde seine Fraktion die Anträge zur Stellenreduktion. «Das ist pure Ideologie», sagte der SP-Grossrat.

«Es ist weder die Kraft noch der Wille vorhanden, diesen Irrsinn zu korrigieren», sagte SVP-Sprecher Christoph Hagenbuch. Nur meinte er damit das Gegenteil seiner Vorredner: Seine Fraktion findet, sparen müsse sein. Der Kanton habe hochgradige strukturelle Probleme, vermeintlich ausgeglichen sei das Budget nur wegen den Mitteln aus dem Finanzausgleich und Reserven. Dass der Kanton 2019 viel mehr ausgeben wolle als noch vor zehn Jahren, liege hauptsächlich am Stellenwachstum. «Wir wollen sparen und haben das mit den Änderungen in der Kommission bereits in die Wege geleitet», sagte Hagenbuch. Sparen will auch die FDP, und zwar auch bei der Kantonsverwaltung. Eine organisatorische Vereinfachung der Verwaltung sei ein Anliegen, sagte Sprecher Gérald Strub, ein Effizienzgewinn noch immer möglich. Die Steuern zu senken wäre zum jetzigen Zeitpunkt, noch vor der neuen Steuervorlage, aber fahrlässig. Insgesamt stehe seine Fraktion hinter den Anträgen der KAPF.

Auf die Hilfe der CVP durfte die Kommission indes nicht hoffen. «Wir unterstützen grundsätzlich den vorgelegten Aufgaben- und Finanzplan», sagte Sprecherin Sabine Sutter. Ziel müsse es sein, dass der Kanton wieder handlungsfrei und nicht vom Finanzausgleich und den Reserven abhängig sei. Um die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons anzukurbeln, müsse dieser aber auch seine Aufgaben erfüllen können. Das beinhalte auch, dem Personal über den Lohn zumindest die Teuerung auszugleichen und die Saläre punktuell zu erhöhen. Sparmassnahmen hingegen könnten sich schnell als Bumerang erweisen, sagte Sutter.