Zu Beginn jeder neuen Jassrunde, der Kenner spricht von einer Passe, ist die Atmosphäre leicht angespannt, wie damals in der Schule, wenn der Lehrer die Prüfungsbögen verteilte. Ein Herr mit weissem Dreitagebart nimmt ein kleines Sackmesser aus der Brusttasche und schneidet den Papierbändel ab, der allen Teilnehmern bei der Überprüfung der Anmeldung ans Handgelenk gemacht wurde.

«Willst du auch? Stört es dich nicht?», fragt er sein Gegenüber und schüttelt das nun befreite Handgelenk, als hätte man ihm Handschellen abgenommen. Sein Partner schüttelt den Kopf: «Sonst werde ich noch disqualifiziert.» Kurt Röllin ergreift das Mikrofon und erklärt die Regeln. «Wir spielen Schieber mit zugelostem Partner, alles zählt einfach, ohne Wiis, ohne Stöck, ohne Matchbonus», verkündet er.

Nebst sehr ambitionierten Jassern gibt es auch solche, die «nur zum Plausch» mitmachen. Einer, der sein Jasstalent mit «sehr durchschnittlich» beschreibt, ist FDP-Nationalrat Thierry Burkart. «Ich jasse gerne, aber für alle, die gewinnen wollen, hoffe ich, dass ich ihnen nicht zugelost werde», sagt er beim Apéro. Schon letztes Jahr habe er beim AZ-Jasskönig mitgemacht, in der Zwischenzeit habe er ein paar Mal mit Freunden gespielt, er komme aber nicht sehr oft dazu. Ob mit französischen oder mit deutschen Karten, das mache für ihn keinen Unterschied. «Beim Jassen bin ich bilingue, sonst leider nicht», sagt er schmunzelnd.

«Man kann ihn brauchen»

Die erste Passe läuft, 12 Mal werden die Karten ausgeteilt, je mehr Tische fertig sind, desto höher der Geräuschpegel. In der Pause werden erste Bilanzen gezogen. «980 Punkte», sagt einer und zieht an der Zigarette. «Aber wenn du ins Final kommen willst, brauchst du über 1000 Punkte pro Passe.» Er sollte Recht behalten. Unzufrieden ist er aber nicht, drei Mal ist ihm ein Match gelungen. «Wir hatten gute Gegner, die eine spielte oft Turniere. Ihre Partnerin hats versaut, sie hätten einen Match machen können, mein Mitspieler hat sie abgeklemmt. Das hätte ihr nicht passieren dürfen – aber ihre Mitspielerin ist nicht wütend geworden», erzählt der Jasser. «Abgerechnet wird am Schluss», sagt er und wirft den Stummel in den Aschenbecher.

Das trinken Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Jassen am liebsten: