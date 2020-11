Aufsteiger, Verlierer und Neueinsteiger: Das sind die besten Restaurants im Aargau

830 Restaurants dürfen sich zur kulinarischen Elite des Landes zählen: Sie wurden in den Gastro-Guide 2021 von Gault-Millau aufgenommen. Maximal 19 Punkte werden für Kriterien wie Service, Qualität oder Preis-Leistung vergeben.

Stefan Heilemann vom Restaurant des Hotels "Widder" in Zürich mit 18 Punkten.

Zwar hat kein Aargauer Lokal die 19 Maximal-Punkte erreicht, doch lässt es sich gemäss der Auswertung für das Jahr 2021 auch im Aargau gepflegt speisen.

Aufsteiger: Restaurant «Fahr» in Künten

Sie wurden schon als «Senkrechtstarter» und «aufsteigender Stern» bezeichnet: Zum dritten Jahr in Folge zählt das Restaurant «Fahr» in Künten zu den Aargauer Aufsteigern. 2018 holte sich das junge Wirtepaar Manuel und Alexandra Steigmeier als Gault-Millau-Neulinge gleich 14 Punkte. Im letzten Herbst konnten sie sich auf 15 Punkte steigern. «Seit der ersten Stunde sind wir uns treu geblieben. Wir haben Freude an unserer Tätigkeit und wollen diese Freude auf unsere Gäste übertragen», freute sich Koch Manuel Steigmeier gegenüber der AZ. Nun erhalten sie als einziges Restaurant im Aargau neu 16 Punkte. «Was die beiden in ihrem Restaurant bieten, wird immer besser», loben die Kritiker im Gourmetführer. Das Wirtepaar beschreibt seine servierten Meisterwerke wie folgt: «Regionale Küche, lokal verankert und global inspiriert».