Aufruf der Aargauer Regierung an die Bevölkerung – Landammann Dieth: «Bliibed mer dehei»

Ostern steht vor der Tür – und damit ein verlängertes Wochenende. Die milden Temperaturen locken die Menschen nach draussen in die Natur, an die See und Flüsse oder gar in die Ferne. Aufgrund der ausserordentlichen Lage bittet der Aargauer Regierungsrat jedoch die Bevölkerung, am Osterwochenende zu Hause zu bleiben und auf Ausflüge zu verzichten.

Die Regierung weist darauf hin, dass die von Bund und Kantonen festgelegten Massnahmen weiterhin gelten und strikte zu befolgen seien: Hygiene- und Abstandsregeln einhalten sowie keine Treffen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum. Auch auf private Feierlichkeiten in grösseren Gruppen sollen die Aargauerinnen und Aargauer derzeit verzichten.

In einer Videobotschaft wendet sich Landammann Markus Dieth, der selber mit dem Coronavirus infiziert war, die Krankheit inzwischen aber überwunden hat, an die Bevölkerung. Im Namen des Regierungsrats dankt er allen Aargauerinnen und Aargauern für das Verständnis und «den bisher geleisteten, grossartigen Beitrag in der Krise».