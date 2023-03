Aufruf Asylstreit in Windisch: Solidaritäts-Kundgebung für betroffene Mieterinnen und Mieter heute Abend Werden die Pläne des Kantons, in Windisch eine Asylunterkunft für 100 Flüchtlinge einzurichten, heute abgeblasen? Klar ist: Um 18 Uhr findet im Gemeindehaus eine Infoveranstaltung für die betroffenen Mieterinnen und Mieter statt. Stefan Stammbach, Präsident der Mitte Windisch, ruft zu einer Solidaritäts-Kundgebung auf.

Vier von 49 Mieterinnen und Mieter, denen die Wohnung gekündigt wurde: Renato Haberstich, Björn Waltert, Zeki Dogan und Cam Nhung Miller (von links) Claudia Meier

Viele der 49 Mieterinnen und Mieter, denen die Wohnung gekündigt wurde, um Platz für Asylsuchende zu schaffen, sind verzweifelt. Das zeigte sich schon am Montag, als der Gemeinderat Windisch den Fall publik machte und die AZ vor Ort mit Betroffenen sprach. «Diese Kündigung ist das Hinterletzte», sagte einer der Mieter, zumal eine offizielle Begründung für den Rauswurf fehlte.

Gemeinsam wollten sich die betroffene Mieterinnen und Mieter gegen die Kündigungen wehren und einen Aufschub verlangen. Möglicherweise ist das nun gar nicht mehr nötig, denn am Mittwochabend könnten die Pläne des Kantons für eine neue Asylunterkunft in Windisch abgeblasen werden. Am Dienstag erhielten die Betroffenen an der Zelgli- und Mülligerstrasse die Einladung zu einer Infoveranstaltung.

Am Dienstag sprach Gemeindepräsidentin Heidi Ammon mit dem Geschäftsführer der 1drittel Aleph AG – dieser Firma mit Sitz in Wollerau SZ gehören die Liegenschaften. Danach sagte Ammon der AZ, es werde einen Runden Tisch mit dem Kantonalen Sozialdienst, dem Gemeinderat und dem Hausbesitzer geben. Nun ist daraus eine Infoveranstaltung zu den Wohnungskündigungen geworden, wie aus der Einladung hervorgeht.

Medien sind bei der Infoveranstaltung nicht zugelassen

Stefan Stammbach ist Präsident der Mitte Windisch. zvg

Darin heisst es an die Adresse der Mieterinnen und Mieter, mit dem Eigentümer sei vereinbart worden, «dass er nach Windisch kommen wird, um sich mit Ihnen auszutauschen und Sie über das weitere Vorgehen zu informieren». Die Infoveranstaltung findet heute Mittwochabend um 18 Uhr im Gemeindehaus statt – Medienvertreter sind nicht zugelassen, wie Gemeindeschreiber Marco Wächter auf Anfrage der AZ sagt. Er kündigt allerdings eine Information für die Öffentlichkeit nach dem Anlass an.

An der Infoveranstaltung werden neben dem Hausbesitzer auch Gemeindepräsidentin Ammon und Gemeindeschreiber Wächter dabei sein. Zudem sind auch Vertreter des Kantonalen Sozialdienstes eingeladen, wie es im Schreiben an die Mieterinnen und Mieter heisst. «Wir Betroffenen haben uns erlaubt die Einladung in der Nachbarschaft und an andere Interessierte weiterzugeben», schreibt Mieter Björn Waltert in einem Mail an die AZ.

Mitte-Windisch-Präsident ruft zu Solidaritäts-Kundgebung auf

Damit verbunden ist laut Waltert die Hoffnung, «dass viele Leute auftauchen, alleine nur schon um durch ihre Anwesenheit die Solidarität auszudrücken und um zu zeigen, dass wir nicht so mit uns umgehen lassen wollen». Diesem Aufruf hat sich Stefan Stammbach, Präsident der Mitte Windisch, in einem Facebook-Post angeschlossen.

In der Gruppe «Du bisch vo Windisch wenn...» ruft er im Namen der Mieterschaft zu einer Kundgebung auf. Wer den Betroffenen seine Solidarität zeigen möchte, soll sich laut Stammbach zwischen 17.30 und 17.40 Uhr vor dem Gemeindehaus Windisch einfinden.

Mehr als 5700 Unterstützer für Petition gegen Asylunterkunft

Gegen die Pläne des Kantons wehrt sich auch die Junge SVP Aargau mit einer Online-Petition. Diese wurde am Montag auf der Plattform petitio.ch lanciert und fordert den Regierungsrat auf, «die Pläne für eine neue Asylunterkunft in Windisch, welche zur Kündigung bestehender Mietverträge führt, zu stoppen.» In den ersten zwei Tagen hat die Petition schon mehr als 5700 Unterstützer erreicht – die höchste Zahl, die bisher auf dem Portal www.petitio.ch registriert wurde.

«Wir alle warten weiterhin gespannt auf eine Stellungnahme des Kantons», schreibt Samuel Hasler, Mitglied der Parteileitung der Jungen SVP, in einer Mitteilung. Wieso kam es zu den Kündigungen? Warum wurde der Gemeinderat nicht informiert? Werden weitere Mieterinnen und Mieter um ihre Wohnung bangen müssen? Die Junge SVP Aargau fordert weiterhin, dass die Kündigungen in Windisch rückgängig gemacht werden.