Aufklärung und Prävention Krebsliga Aargau: Jahresabschluss 2022 weist ein grosses Minus aus Die Krebsliga Aargau feiert in diesem Jahr ihr 66-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung 1957 als «Aargauischer Verein für Krebsbekämpfung» kümmert sie sich um Krebsbetroffene, ihre Angehörigen, Fachpersonen und die Öffentlichkeit.

Die Krebsliga Aargau veranstaltete zum Jubiläum eine Führung durch eine Türfabrik und unterstrich damit ihr Jubiläumsmotto: Immer eine Tür offen für Krebskranke. An der darauffolgenden Mitgliederversammlung informierten der Präsident Christoph Mamot und die Geschäftsführerin Daniela Mustone über die Tätigkeiten des vergangenen Jahres. In der Beratung unterstützte die Krebsliga Aargau im vergangenen Jahr in 2258 Beratungsstunden 472 Betroffene und 128 Angehörige dabei, ihr Leben mit Krebs zu organisieren und Finanzierungslücken zu schliessen.

Die Krebsliga setzt sich seit Jahren für krebskranke Menschen ein, auch mit vielen Aktionen, wie hier in Baden. Bild: Alex Spichale

Denn schnell stossen Familien an ihre Grenzen, wenn das Privatvermögen aufgebraucht ist, das die Versicherungsleistungen ergänzen soll. In besonderen Fällen kann die Krebsliga Aargau mit einer kurzfristigen finanziellen Nothilfe einspringen; im Berichtsjahr leistete sie 64’000 Franken Soforthilfe. Der Pflegebettendienst, mit welchem die Krebsliga Aargau die nicht gedeckten Kosten übernimmt, wurde mit 65’000 Franken unterstützt.

Veränderte Spendensituation

Die Krebsliga Aargau ist zu 95 Prozent spendenbasiert. Die veränderte Spendensituation, ebenso wie die gravierenden Einschnitte an den Finanzmärkten im Berichtsjahr – beides wurde durch den Krieg in der Ukraine noch verschärft -, schlugen sich auf das Jahresergebnis nieder: Der Jahresabschluss 2022 weist ein grosses Minus aus.

Diese beläuft sich auf 874’000 Franken, im Vorjahr waren es noch 256’000 Franken gewesen. Es besteht aber die Hoffnung, dass sich dies im kommenden Jahr wieder etwas normalisiert. Gleichzeitig arbeitet die Geschäftsstelle intensiv daran, den Spenderinnen und Spendern aufzuzeigen, wie wichtig ihr Beitrag ist und wofür er eingesetzt wird.

Als zewo-zertifizierte Non-Profit-Institution kann die Krebsliga Aargau garantieren, dass die Spenden bei den Betroffenen ankommen. Die finanziellen Sorgen sollen laut Mitteilung nicht davon ablenken, dass die Krebsliga Aargau weiterhin ihren Fokus auf Beratung und Unterstützung von Betroffenen hat, auf Aufklärung und Prävention in der Aargauer Bevölkerung und in der Krebsforschung. (has)