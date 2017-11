Eine aus dem Kanton Solothurn stammende 29-jährige Türkin «parkierte» am Sonntagmorgen ihr Auto in Rothrist an einer Strassenlampe. Die Lenkerin des Alfa Romeos kam kurz vor 11 Uhr auf der Sägestrasse von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem kandelaber.

Sie erlitt beim Selbstunfall leichte Verletzungen und wurde ins Spital gebracht, wo auch eine Blut- und Urientnahme durchgeführt wurde.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 7000 Franken. Der genaue Hergang ist nooch unklar, die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen.

Aktuelle Polizeibilder vom November 2017: