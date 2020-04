Auf der Baustelle ist Abstandhalten nicht immer möglich: «Positiv ist, dass wir überhaupt arbeiten können»

Als am 20. März der Kran an der Baslerstrasse gestellt wurde, war die Schweiz schon im Lockdown-Modus. Angehörige von Risikogruppen dürfen seither nicht mehr arbeiten. In Portmanns Team ist ein Diabetiker von dieser Massnahme betroffen. Das heisst: Das Team der Schmid Bauunternehmung AG, Zweigniederlassung Wiggertal, ist zu fünft anstatt zu sechst auf der Baustelle in Umiken. Zusätzlich sind noch fünf Eisenleger-Akkordanten vor Ort.

Das Ziel war, bis an Ostern eine Bodenplatte erstellt zu haben. Nun sind sogar schon beide fertig. Auch Wände sind bereits geschalt. Polier Beat Portmann ist sehr zufrieden mit dem Baufortschritt des Mehrfamilienhauses, das in Umiken mit über einem Dutzend Wohnungen zwischen Bahndamm und leer stehendem Restaurant Löwen bis Ende August entstehen wird.

Portugiesen können über Ostern nicht nach Hause

Nächste Woche hat der Vater von zwei Töchtern Ferien. Auf dem Programm stand unter anderem ein Ausflug mit Kollegen nach Erding in Bayern mit Brauereibesuch. Wegen der Coronakrise wird daraus nichts. «Das ist nicht so schlimm. Dann gehen wir halt im Sommer oder nächstes Jahr», sagt Beat Portmann. Auch die portugiesischen Bauarbeiter müssen ihre eingegebenen Ferien beziehen, obwohl sie momentan nicht nach Portugal reisen können. «Wir können die Ferien nicht aufschieben. Sonst sind wir von Juni bis August zu wenig Leute und kommen mit der Arbeit in Verzug», hält der Polier fest. So werde etwa die Arbeit am Treppenhaus mit Sichtbeton besonders anspruchsvoll. Beat Portmann hofft bei allen Beteiligten auf Verständnis zu stossen, sollte es aufgrund der Coronakrise Terminverschiebungen geben. Zu Lieferengpässen kann es überall kommen. Auf der Baustelle war zu Beginn nur das WC-Papier etwas knapp.

Mit seiner Familie lebt Beat Portmann im luzernischen Ohmstal. Da seine Ehefrau in einem Treuhandbüro vor Ort arbeitet, müssen sich die beiden Kinder (7 und 13 Jahre alt) manchmal selber beschäftigen. «Das machen sie sehr gut», sagt der Familienvater, der schon vor der Coronakrise Wert darauf gelegt hat, dass alle an zwei Abenden pro Woche für ein Gesellschaftsspiel zusammenkommen oder draussen Federball spielen.