In einem Leserbrief an diese Zeitung bezeichnet Paul Küng, ehemaliger CFO bei ABB Schweiz, den Verkauf der Stromnetzsparte an das japanische Unternehmen als «Skandal». Obwohl er selber Aktionär ist, bemängelt er, dass das Geld vom Verkauf nicht der ABB als Unternehmen zu Gute komme.

Somit folgt er der Argumentation von Rainer Huber in einem Facebook-Post. Dieser bezeichnete die Argumente des ABB-Chef Ulrich Spiesshofer als «zum Kotzen peinlich». Wie schon SP-Präsidentin Gabriela Suter findet Küng es «skandlös», dass der ganze Netto-Erlös ausschliesslich an die Aktionäre fliessen soll. Seiner Ansicht nach sei die bisherige Dividendenpolitik «durchaus gut bis sehr gut» gewesen.