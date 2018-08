«Wahrscheinlich verstehen Sie heute nicht mehr, wie es so weit kommen konnte.» Das sagte Gerichtspräsident Daniel Peyer am Ende der Verhandlung zu Rita (59, alle Namen geändert), die vor gut drei Jahren zusammen mit Robi (32) versucht hatte, eine Bank zu überfallen. Die alleinerziehende Mutter, vor der Tat eine unbescholtene Bürgerin, die nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, hatte einen ungewöhnlichen Plan. Sie wollte einen Bankangestellten entführen, mit ihm in die Filiale fahren und ihn dort zwingen, ihr Geld auszuhändigen.



Das Geld brauchte sie, um für ihren Sohn eine Privatschule zu bezahlen. Dieser leidet unter Dyskalkulie, einer Mathematik-Schwäche, und besucht deshalb eine teure Maturitätsschule. Nach und nach zahlen Verwandte und Freunde nichts mehr, Rita sieht nur den Banküberfall als Ausweg.