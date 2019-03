«Den Grundsatzentscheid fällt die Jahresversammlung der Mitglieder am kommenden Samstag in Aarau», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Dann würden auch die Kandidatinnen und Kandidaten nominieren und über die Gestaltung der Liste entschieden.

Inhaltlich wird sich die Versammlung mit je einem aktuellen Thema der eidgenössischen und der kantonalen Politik befassen, teilt die Partei mit. Die beiden Vorstandsmitglieder von SP Aargau 60+, Hansjürg Rohner und Ruth Schmid, informieren über den aktuellen Stand zum Thema «Reform Ergänzungsleistungen» im Bund und zum Thema «Revision des Spitalgesetzes» im Kanton. (kob)