Seit drei Jahren hängt in einer Vitrine in der Eingangshalle des Wettinger Rathauses eine rot-weisse Fahne. «Schützen Bat 4» steht darauf, es ist das Feldzeichen einer militärischen Einheit, die 129 Jahre Bestand hatte und 2003 aufgelöst wurde. Ob die Gegner des EU-Waffenrechts von der symbolträchtigen Schützenfahne wussten, als sie den Ort für ihre Podiumsdiskussion auswählten? Diese fand fünf Etagen weiter oben im Rathaussaal statt, zog rund 50 Personen an und verlief sehr kontrovers. Unter der Leitung von Mathias Küng, Politikchef Aargau der AZ, diskutierten die Grossräte Christoph Riner und Stefanie Heimgartner (beide SVP, contra) sowie Andreas Meier (CVP) und Florian Vock (SP, beide pro).

Wer hat eine Schusswaffe zu Hause, und wie stehen Sie zu Waffen?

Christoph Riner: Ich bin aktiver Sportschütze und habe ein Sturmgewehr 57 zu Hause. Mit meinem Gewehr gehe ich jede Woche ein- bis dreimal ins Training. Ich schiesse mit einem 20er-Magazin, wäre also direkt betroffen von den Verschärfungen im neuen EU-Waffenrecht. Meine Waffe mit diesem Magazin wäre künftig verboten.

Stefanie Heimgartner: Ich war im Militär Motorfahrerin, habe Kfor-Einsätze im Kosovo geleistet und eine Waffe gefasst. Bis vor zwei Jahren hatte ich dieses Sturmgewehr auch noch zu Hause. Es ist ja schon heute so, dass nicht jeder eine Waffe nach Hause nehmen kann. Man muss, wenn man aus dem Militär austritt, in den letzten drei Jahren zweimal am Feldschiessen teilgenommen haben. Das habe ich nicht, darum habe ich heute keine Waffe zu Hause.

Andreas Meier: Ich war Jungschütze und habe das Schützenabzeichen erlangt. Als Kind habe ich die Pistole meines Vaters entdeckt und damit herumhantiert. Er ist erschrocken und hat sie an einem sicheren Ort verstaut. Später ging ich als Winzer in den Rebberg und schoss auf Stare. Zwei der Vögel fielen tot von einem Baum, kurz darauf erhielt ich Anrufe, was mir einfalle, am Sonntag mit der Flinte herumzuschiessen.

Florian Vock: Ich habe heute keine Waffe zu Hause, aber ich habe einst den Jungschützenkurs gemacht. Ich war anderthalb Jahre lang Jungschütze, habe dann aber zum Vorteil des Sports aufgehört damit – ich war ein sehr schlechter Schütze.