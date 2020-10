Auch bürgerliche Frauen unterstützen Christiane Guyer: Frauensolidarität mit Zwischentönen

Die vier bisherigen Regierungsräte sind für die Wiederwahl am 18. Oktober unbestritten, die SP will den Sitz von Urs Hofmann mit ihrem Co-Fraktionschef im Grossen Rat, Dieter Egli, vertei­digen. Fünf Frauen treten an, ausser der Grünen Christiane Guyer gelten sie aber als chancenlos. Die Frauenfrage ist im Regierungsratswahlkampf unter diesen Voraussetzungen rasch ins Zentrum gerückt, denn die Chancen, dass eine Frau die Wahl schafft, ist arithmetisch viel kleiner, als dass der Regierungsrat ein Männergremium bleibt.

Doch Guyer hat Unterstützung: Von den Parteien empfehlen sie Grüne, SP und GLP zur Wahl. Auch Bürgerliche geben auf Guyers Website ein Testimonial für die Grüne ab: so etwa der Zofinger Stadtammann und Grossrat Hans-­Ruedi Hottinger, CVP-Grossrätin Sabine Sutter-Suter und alt Ständerätin Christine Egerszegi (FDP).