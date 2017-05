Selbstverständlich sei es wünschbar, «wenn junge Menschen in den Parlamenten Einzug halten und auf allen Ebenen politisieren.» Die CVP fördere dies sehr, betont Meier. «Doch Menschen ab 62 Jahren ihre politischen Rechte zu beschneiden mit einer Alters-Guillotine, finde ich doch sehr irritierend und sendet ein fragwürdiges Zeichen aus.»

Wie die CVP kennt auch die FDP keine Altersguillotine für ihre Parlamentarier. «Die Jungen haben bei der FDP die gleichen Chancen wie die etwas älteren», sagt Parteipräsident Lukas Pfisterer. «Das beweisen unsere gut durchmischten Fraktionen im Bundeshaus oder auch im Grossen Rat.» Es bestehe also kein Handlungsbedarf. «Die Wählerinnen und Wähler haben das an der Urne selber in der Hand.»

"Nach-mir-die-Sintflut-Politik"?

Die SVP habe «im wesentlichen unsere Regelung abgeschrieben», sagt Cédric Wermuth, Co-Präsident der SP Aargau zur neuen Altersbeschränkung in der SVP. Tatsächlich hat die SP bereits 2012 eine Amtszeitbeschränkung für Grossräte und Bundespolitiker eingeführt, allerdings auf 12 Jahre, nicht 16 wie bei der SVP.