Atommüll Intransparent und zweifelhaft: So reagieren Aargauer Parteien auf den Endlager-Entscheid Das geologische Tiefenlager für Atommüll soll in das Gebiet Nördlich Lägern, die Verpackungsanlage nach Würenlingen. Für die SP Aargau sind bei diesem Standortentscheid noch zu viele Fragen offen. Die FDP Aargau fordert Entschädigungen.

SP Aargau: Mangelnde Transparenz – oder doch ein politischer Entscheid?

Für die SP Aargau wirft der Entscheid einige Fragen auf. Konkret geht es um die Tatsache, die Nagra noch vor sieben Jahren den jetzt favorisierten Standort zurückstellen wollte. Die Kriterien, die zu diesem kompletten Richtungswechsel geführt haben, seien derzeit nicht offengelegt. Da dies aber zwingend nötig sei, fordert die SP Transparenz über die Entscheidungsgrundlage.

Gleichzeitig müsse das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) die Faktenlage genau überprüfen. Es bestehen Zweifel, so die SP weiter, ob der Standortentscheid «rein wissenschaftlich gefällt wurde oder auch politisches Interesse dabei mitspielte».

Nora Langmoen, Co-Präsidentin SP Aargau Bild: David Zehnder

Es sei nun die Verantwortung des Kantons, die nächsten Schritte in Würenlingen zu begleiten. Die Sicherheit der Bevölkerung habe dabei höchste Priorität, sagt Nora Langmoen, Co-Präsidentin der SP Aargau. Langmoen: «Die Gefahrenlage muss genau analysiert werden, um diesem Projekt auch zustimmen zu können.»

Grundsätzlich sei ein Atommüllendlager ein risikobehaftetes Projekt, so die SP weiter. Aufgrund der Risiken und Folgekosten bei der Nutzung von Atomkraftwerken müsse die «Strategie dringend überdenkt werden» und Nuklearenergie durch erneuerbare Energien ersetzt werden.

FDP Aargau: Solidarische Entschädigung der betroffenen Regionen

Die FDP Aargau nimmt den Nagra-Beschluss zur Kenntnis. Man stehe weiterhin zu dem Grundsatz, dass Sicherheit bei der Standortwahl den Ausschlag geben müsse. «Unsere Generation steht in der Pflicht, den atomaren Abfall sicher zu entsorgen», lässt sich Parteipräsidentin Sabina Freiermuth in einer Mitteilung zitieren.

Sabina Freiermuth, Präsidentin FDP Aargau Alex Spichale

Wie die FDP weiter schreibt, müsse klar aufgezeigt werden, welche Auswirkungen die geplanten Anlagen auf Raum, Umwelt und Untergrund haben. Die Bevölkerung sei jederzeit vor Beeinträchtigungen zu schützen.

Gleichzeitig fordert die FDP der betroffenen Gemeinden und Kantone. Sie sollen aus dem Entsorgungsfonds entschädigt werden, den AKW-Betreiber anlegen, um daraus die Kosten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle zu bezahlen. Eine Entschädigung der Standortkantone über den Entsorgungsfonds greife zu kurz. Die FDP Aargau fordert daher, dass sich der Bund und die entlasteten Kantone solidarisch an dieser Aufgabe beteiligen.

Regionale Grüne: Geologische Eignung in Frage gestellt

Die Grünen Parteien in den drei Regionalkonferenzen Jura-Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nord-Ost können einem Endlager grundsätzlich nur zustimmen, wenn der definitive Atom-Ausstieg beschlossen sei. So hiess es in einer Mitteilung der Grünen Brugg, Dielsdorf, Schaffhausen und Weinland von letzter Woche – also noch vor dem definitiven Entscheid.

Dabei stellten die Regionalparteien die geologische Eignung zudem in Frage: Die Opalinuston-Vorkommen in der Nordschweiz seien in einer tektonisch unruhigen Zone, in der schwere Erdbeben nicht ausgeschlossen werden, hiess es in der Mitteilung weiter. Erfahrungen mit dem Tunnelbau am Bözberg hätten gezeigt, dass stark mineralisierte Bergwässer mit einem hohen Anteil an Tiefengrundwässern aggressiv auf die Bausubstanz wirken können. Der Bau und der Betrieb eines Tiefenlagers berge daher Risiken. (phh)