Letztes Mal gratulierte ich in dieser Spalte dem Atomreaktor Beznau 1 zum 50. Geburtstag. Ich wandte mich gegen das unbegrenzte Weiterlaufen der alten Reaktoren, aber auch gegen ein Denkverbot für neue Technologien. Wie aufgeladen das Thema immer noch ist, zeigten mehrere Reaktionen. Alt Nationalrat Ulrich Fischer schrieb in einem Leserbrief, ich argumentiere widersprüchlich, wenn ich einerseits keine Renaissance der Atomenergie und anderseits kein Denkverbot wolle.

Nun, Forschungsfreiheit ist ein unantastbares Gut. Aber persönlich glaube ich nicht daran, dass die Energiegewinnung aus der Kernspaltung (oder Kernfusion) je absolut sicher und rentabel betrieben werden kann. Recht hat Fischer natürlich, wenn er schreibt: Ist diese Energieform im Gesetz mit einem Verbot belegt, sinkt der Anreiz, daran zu forschen, dramatisch.

Ein Ingenieur stiess sich an meinem Satz, nach der Entdeckung von Rissen im Druckbehälter von Beznau 1 hätten «Diagnose und Sanierung» fast drei Jahre gedauert. «Sanieren kann man einen Reaktordruckbehälter nicht! Man kann die Befunde banalisieren, aber ändern kann man an dem Zustand nichts! Man kann den Reaktor nur noch abstellen.» Okay, nehme ich zur Kenntnis.

Ein Physiker nannte mich einen «Desinformations-Journalisten», weil ich von Atomkraftwerk und Atomenergie geschrieben habe. Korrekt sei Kernkraftwerk und Kernenergie. «Die in den Atomhüllen umgesetzten Energiebeträge sind im Bereich von einigen Elektron-Volt angesiedelt. Im Falle der einzelnen Kernumwandlungen werden aber Energiebeträge von der Grössenordnung einiger Millionen Elektron-Volt umgesetzt!» Okay, nehme ich zur Kenntnis.