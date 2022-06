Ein Magazin vor dem Standortentscheid – die Nagra will zum Tiefenlager für Atomabfälle sensibilisieren

Was ist eigentlich ein Tiefenlager und warum braucht es dieses Jahrhundertprojekt? Ein von der Nagra neu lanciertes Magazin soll bei der Sensibilisierung der Bevölkerung helfen. Die erste Ausgabe erschien am Mittwoch, bis zum Verschluss des Tiefenlagers in 100 Jahren sollen 99 weitere folgen.