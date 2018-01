Zur gleichen Zeit brauchte Zahnarzt Frank Jablonski in Deutschland eine Pause vom Arbeitsleben. Er machte mit seiner Frau und den vier Kindern Ferien bei Freunden in der Schweiz. «Wir wollten einen Neuanfang», erzählt Jablonski. Mit seiner langjährigen Praxispartnerin suchte er in Bremgarten nach einer Liegenschaft. Und fand sie in der EMK-Kapelle. Sie hatten bewusst in Bremgarten gesucht: «Einfach, weil wir es hier so wunderschön fanden.» Bereut haben es Frank Jablonski und Praxispartnerin Cornelia Heukrodt-Matthies bis heute nie. Die Zahnärzte Bremgarten GmbH fing 2007 bei null an – und ist längst etabliert. Nach dem Ankommen suchte Jablonski für seine Familie eine neue Kirchgemeinde. Und fand sie – zufällig übers Internet – in der methodistischen 3×3. «Ich habe erst dann erfahren, dass sie die vormaligen Besitzer waren», sagt Jablonski lachend. Die Räume seien ideal, weil grosszügig und hell. Dass dies einst eine Kirche war, sieht man heute nur noch dem breiten Treppenaufgang an. Und der Bibel im Wartezimmer.

Turgi: Doch nicht ersetzbar?

Lange nicht mehr machte eine einzelne Kirche solche Schlagzeilen: Die reformierte Kirche in Turgi soll abgebrochen und neu gebaut werden. So entschied es die Kirchgemeinde Birmenstorf-Gebenstorf-Turgi 2013. Doch eine Petition mit 400 Unterschriften forderte einen Planungsstopp. Die politische Gemeinde, zehn Jahre zuvor mit dem Wakker-Preis ausgezeichnet und motiviert, dem Ortsbild Sorge zu tragen, verhängte eine Bausperre. Der Kanton hatte die Kirche – gleichzeitig mit der katholischen, die auch aus den 1960er-Jahren stammt und so mit der reformierten ein baugeschichtlich interessantes Ensemble abgibt – schon vor der Petition ins Bauinventar aufgenommen. Die Gemeinde Turgi will die Kirchen als kommunale Schutzobjekte aufnehmen. Ein Abriss wäre dann unmöglich. Das Pfarrhaus daneben würde nicht geschützt und dürfte einem Neubau Platz machen.