Seit wenigen Tagen ist es definitiv: Die Swiss Domizil Rental AG aus Hergiswil (NW) ist Geschichte. Das Kantonsgericht Nidwalden hat die Gesellschaft aufgelöst und die Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet. Die Firma sorgte am 11. Februar 2016 in der Region erstmals für Schlagzeilen, als sie bekannt gab, an der Köllikerstrasse gegenüber der alten Schmiede in Safenwil eine Containerunterkunft für rund 90 Asylsuchende bauen zu wollen.