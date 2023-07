Asylwesen Asylunterkunft in Windisch wird im September eröffnet – warum nicht 50 Personen aufs Mal einquartiert werden Die Asylunterkünfte des Kantons Aargau haben nicht mehr viel Kapazitäten. Deshalb wird ab September in Windisch eine weitere Unterkunft in Betrieb genommen. Wann genau, ist noch offen. Es geht um jene Gebäude, die schon für grosse Schlagzeilen gesorgt haben.

Der Gebäudekomplex an der Mülligerstrasse 11 wird ab September zur Asylunterkunft. Bild: Claudia Meier

Der Kanton Aargau muss weiter Asylsuchende aufnehmen. Vom Staatssekretariat für Migration sind ihm bis Ende Juni dieses Jahres 150 unbegleitete minderjährige Asylsuchende, sogenannte UMA, zugewiesen worden. Bis Ende Jahr rechnet der Kantonale Sozialdienst mit weiteren 120 solcher Zuweisungen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dank sogenannter Leistungsvereinbarungen konnte der Kanton mit der Stiftung Sofa (Windisch) und dem Verein Lernwerk (Gebenstorf) sowie Erweiterungen in bestehenden Unterkünften (Aarau und Unterentfelden) weitere 100 Plätze schaffen.

Widerstand der SVP nützt nichts

Das reicht aber noch nicht aus. Ein Teil der jungen Asylbewerber soll daher in Windisch einquartiert werden. Und zwar an der Mülligerstrasse. Der Fall hat national für Schlagzeilen gesorgt. Gegen die Unterkunft sammelte die Junge SVP innert kurzer Zeit gegen 7000 Unterschriften. Die Partei forderte den Kanton auf, seine Pläne zu ändern Doch der Regierungsrat hielt daran fest, wie vor rund einer Woche bekannt geworden ist. Man sei überzeugt von diesem Standort. Und man ist seitens des Kantons dringendst auf den Standort angewiesen, weil man für UMA aufnahmefähig bleiben muss.

Am Donnerstag gibt der Kanton bekannt, dass er die Unterkunft Anfang September in Betrieb nehmen wird. Betroffen ist zunächst die Liegenschaft an der Mülligerstrasse 11. Das Gebäude besteht aus 26 Wohneinheiten, davon 22 Ein- und Eineinhalb-Zimmer-Wohnungen. 16 Wohnungen respektive Zimmer stünden zurzeit leer, schreibt der Kanton. Die Belegung der freien Wohnungen erfolge schrittweise und sei abhängig von den Zuweisungen durch das Staatssekretariat für Migration.

Kanton sucht nach neuen Unterkünften

Wie viele Personen auf einmal nach Windisch kommen, lässt sich heute noch nicht sagen. Die Gründe dafür sind einfach, das Stichwort hier ist Erträglichkeit: Einerseits muss der Kantonale Sozialdienst ein Betreuungsteam zusammenstellen mit Pädagogen, Betreuern und Sozialarbeitern und dafür sorgen, dass ebendieses Team im Herbst bereit ist für die Asylsuchenden. Andererseits könne man wegen der bestehenden Mieterschaft nicht gleich 50 Personen auf einmal aufnehmen, sagt Stephan Müller, Leiter der Sektion Betreuung Asyl beim Kantonalen Sozialdienst. So viele werden in Windisch maximal Platz finden.

Stephan Müller, Leiter Sektion Betreuung Asyl beim Kantonalen Sozialdienst. Bild: Mathias Förster

Wann genau die Unterkunft an der Mülligerstrasse 11 eröffnet wird, kann Müller nicht sagen, das genaue Datum ist noch nicht fixiert. Das hänge davon ab, wie gut der Kantonale Sozialdienst mit der Vorbereitung und der Rekrutierung des Betreuungspersonals vorankomme. Auf den einen oder anderen Tag werde es wohl nicht ankommen, aber dass man Anfang September bereit sein muss, das steht fest.

Ebenfalls fest steht, dass der Kanton Aargau weiterhin auf Unterkünfte angewiesen ist. Doch diese sind nicht ganz einfach zu finden. Stephan Müller sagt: «Wir sind daran, neue Unterkünfte zu akquirieren, aber nicht alle eignen sich für die Unterbringung von UMA.»