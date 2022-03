Asylpolitik Mahnwachen mit Fackeln, keine verbindlichen Standards und eine Grossunterkunft erst 2028 Immer wenn viele Menschen im Aargau Zuflucht suchen, stellt sich die Frage nach Unterkünften. Die Politik hat sich bereits 2015 für mehrere Grossunterkünfte ausgesprochen. Gebaut wurde bisher keine. In Planung ist eine.

«Wir tolerieren keine Abwertung unseres Dorfzentrums», sagte der Präsident der IG pro Muhen an der Mahnwache im Herbst 2016. Luis Hartl

Es war eisig kalt, als in Muhen Hunderte Menschen ihre Fackeln anzündeten. Sie hatten sich vor dem Gasthof Waldeck versammelt – zur Mahnwache gegen die geplante Asylunterkunft. Das war am 29. November 2016. Damals suchten vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan und Eritrea Zuflucht in der Schweiz. Viele von ihnen leben heute als anerkannte Flüchtlinge oder vorläufig Aufgenommene im Aargau.

Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati rechnet damit, dass der Aargau bis Ende Jahr 3500 bis 20’000 Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen muss. Alex Spichale / AGR

Heute sind es Menschen aus der Ukraine, die in die Schweiz flüchten. Der Kanton steht erneut vor der gleichen Herausforderung: Er braucht rasch zusätzliche Unterkünfte für geflüchtete Menschen. Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati rechnet damit, dass der Aargau bis Ende Jahr 3500 bis 20'000 Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen muss. Auch wenn viele Private ihre Türen öffnen und Ukrainerinnen und Ukrainer bei sich zu Hause aufnehmen, wird es zusätzliche kantonale Unterkünfte brauchen.

Wenige grosse Asylzentren anstatt viele kleine Unterkünfte

Die Unterbringung von Geflüchteten ist im Aargau immer wieder Thema. Im Februar 2014 – mehr als zwei Jahre bevor in Muhen Demonstranten mit Fackeln auf die Strasse gingen – überwies der Regierungsrat dem Grossen Rat seine Botschaft zu «Massnahmen zur Sicherstellung genügender Asylunterkünfte». 2015 sprach sich eine Mehrheit der Grossrätinnen und Grossräte für mehrere regional verteilte Grossunterkünfte aus. Die erste davon sollte 2018 ihre Türen öffnen.

Doch im Sommer 2017 musste die damalige Regierungsrätin Franziska Roth das Unterbringungskonzept anpassen. Der Bund hatte die in Aussicht gestellten Mittel von 49,5 Millionen Franken auf 12 Millionen Franken gekürzt. Die Folge: Anstatt fünf Grossunterkünften sollte vorerst nur eine Pilotunterkunft realisiert werden.

Im Sommer 2017 musste die damalige Regierungsrätin Franziska Roth das Unterbringungskonzept anpassen. Alex Spichale / AGR

Acht Standorte in acht Gemeinden, aber keine Unterkunft

Franziska Roth verbrachte den Rest ihrer kurzer Amtszeit damit, einen Standort für diese Pilotunterkunft zu suchen. Bis Ende 2017 wollte sie eine Liste mit möglichen Standorten präsentieren. Im Februar 2018 bat der Kanton die Gemeinden um Hilfe, weil er über zu wenig eigene Grundstücke und Liegenschaften verfüge, welche die Kriterien erfüllen.

Im November 2018 präsentierte die Regierung dann tatsächlich acht mögliche Standorte in acht Gemeinden und versprach, man wolle bis im Herbst 2019 definitiv entscheiden, wo die erste Grossunterkunft realisiert werden soll.

Auch daraus wurde nichts. Vier Gemeinden wehrten sich gegen eine Grossunterkunft und ein Grundstück in Rütihof erwies sich als zu klein. Mehr als drei Jahre nach dem Grossratsentscheid war man keinen Schritt weiter.

Integrationszentrum statt Grossunterkunft

Im Mai 2019 sollte es dann keine Grossunterkunft mehr, sondern ein «Integrationszentrum für Familien und Einzelpersonen mit Bleibeperspektive» werden. Zu stehen kommen sollte es nun doch wieder auf einem Areal, das dem Kanton gehört. Der Regierungsrat wollte daher noch einmal alle kantonseigenen Grundstücke überprüfen.

Praktisch gleichzeitig reichte die SP-Fraktion im Grossen Rat eine Motion ein, die verbindliche Standards in den Unterkünften verlangte. Die SP wollte beispielsweise die Unterbringung in Zivilschutzanlagen verbieten – ausser in Notsituationen.

Der Regierungsrat wollte keine verbindlichen Standards. Diese würden ein flexibles Reagieren auf veränderte Rahmenbedingungen erschweren respektive verunmöglichen, argumentierte der Regierungsrat. Er sprach sich stattdessen für Empfehlungen aus und war bereit, die Motion als Postulat entgegenzunehmen.

Im Parlament war die Forderung der SP, selbst in der abgeschwächten Form eines Postulates, chancenlos. Der Grosse Rat sprach sich mit 77 zu 45 Stimmen gegen die Überweisung aus.

Im Herbst entscheidet der Grosse Rat

Es wurde März 2021, bis der Regierungsrat mitteilte, dass die Grossunterkunft mit 250 Plätzen für Familien und Einzelpersonen an der Rohrerstrasse in Aarau entstehen soll. Dort, wo bereits heute eine Asylunterkunft steht und im Sommer 2015 Flüchtlinge in Zelten untergebracht worden waren.

Auf der Parzelle neben dem Zeughaus in Aarau soll ein Integrationszentrum gebaut werden: Das ehemalige Kantonsschülerinnenhaus, das heute als Asylunterkunft dient, wird abgerissen. Michael Küng

Im Herbst 2022 soll der Grosse Rat über den Projektierungskredit entscheiden. Gebaut werden soll das Zentrum in den Jahren 2026 und 2027. Den Betrieb aufnehmen soll es 2028, wenn alles nach Plan läuft.