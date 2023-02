Asylnotlage Der Kanton Aargau nimmt im März die Notunterkunft in Birmenstorf in Betrieb Aufgrund der aktuellen Notlage im Asylwesen nimmt der Kanton Aargau demnächst eine Unterkunft in Birmenstorf in Betrieb. Zuvor gibt es aber noch einen Informationsanlass für die Öffentlichkeit.

Die Aussenansicht der Zivilschutzanlage in Birmenstorf, die demnächst für Geflüchtete in Betrieb genommen wird. Fabian Egger / zvg

Der Kanton Aargau hat vor rund einem Monat die Notlage im Asylwesen ausgerufen. Damals hiess es seitens der Regierung, dass die kantonalen Unterkünfte per Ende Februar voll sein werden. Der Regierungsrat hat deshalb eine sogenannte Notverordnung erlassen. Mit dieser können Gemeinden verpflichtet werden, Anlagen für die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung zu stellen.

Und genau dies passiert jetzt in Birmenstorf. Am 6. März nämlich wird dort – erstmals seit Bestehen der Notlage – die Notunterkunft im ehemaligen Sanitätsposten in Betrieb genommen. Das schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Zuvor war im Dezember bereits die Geschützte Operationsstelle des Spitals Muri in Betrieb genommen worden. Eingezogen sind dort rund 150 Männer aus Afghanistan, Syrien und der Türkei.

Platz für 200 Personen

In Birmenstorf können bis zu 200 Personen untergebracht werden. Allerdings dürfte es sich hier nicht um eine lange Bleibe für die Geflüchteten handeln. Der Kanton schreibt: «Da die unterirdische Unterbringung für geflüchtete Personen über eine längere Dauer nicht geeignet ist, sollen solche Unterkünfte nur so lange wie nötig betrieben werden.» Kanton und Gemeinden suchen deshalb weiterhin neue Unterkünfte, um zusätzliche Plätze zu schaffen, heisst es.

Auch Fabian Egger, zuständiger Gemeinderat in Birmenstorf, hat sich vor rund einem Monat kritisch gegenüber der unterirdischen Unterkunft geäussert. Er sagte gegenüber Tele M1: «Wir sind der Überzeugung, dass eine unterirdische Unterbringung die allerletzte Variante sein sollte.» Gemäss einer Aussage von Sozialdirektor Jean-Pierre Gallati sollen dort eher «alleinreisende Einzelmänner» und nicht Frauen und Kinder untergebracht werden.