Asylkrise Platz für über 300 Geflüchtete: Kanton bereitet Notunterkünfte in Lenzburg und Aarau vor Um mehr Platz für Geflüchtete zu schaffen, bereitet der Kanton bereits die nächsten Notunterkünfte vor. Vor der Inbetriebnahme in Lenzburg sind aber noch bauliche Massnahmen notwendig.

Die potenzielle Notunterkunft Lenzburg liegt auf dem Campus der Berufsschule. Bild: Chris Iseli

In Birmenstorf sollen künftig 200 Asylsuchende Platz finden. Regierungsrat Jean-Pierre Gallati wird die Notunterkunft diesen Samstag in Betrieb nehmen. Gemäss den Prognosen des Bundes und des Kantonalen Sozialdienstes (KSD) wird erwartet, dass der Aargau dieses Jahr insgesamt Platz für 500 bis 1000 Flüchtlinge schaffen muss. Um weitere Kapazitäten zu schaffen, hat der Kanton bereits Vorkehrungen getroffen: Auch in Lenzburg und Aarau könnten Flüchtlingsunterkünfte entstehen.

Für die Notunterkunft in Lenzburg bereit der Kanton nun ein Baugesuch vor, wie das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Freitag mitteilt. Nötig ist dies, weil die Sanitätshilfsstelle auf dem Areal der Berufsschule Lenzburg liegt. Und um den maximal 150 Geflüchteten in der unterirdischen Unterkunft einen oberirdischen Aufenthaltsbereich zu ermöglichen, sind bauliche Massnahmen nötig. Die Schule wird dazu einen Teil der Sportanlagen zur Verfügung stellen.

Noch keine endgültige Entscheidung

Die Leitung der Berufsschule ist – wie auch der Stadtrat Lenzburg – zwar der Meinung, dass der Standort auf dem Schulareal nur eine Notlösung ist, so heisst es in der DGS-Mitteilung weiter. Angesichts der Asyl-Notlage gebe es aber keine Interventionsmöglichkeiten. Daher unterstütze man die Baumassnahmen grundsätzlich.

Die Vorbereitungsarbeiten sollen gemäss Kanton Ende März abgeschlossen sein. Falls die Anlage dann in Betrieb genommen wird, werde der KSD zirka vier Wochen vorher informieren. Der endgültige Entscheid, ob die Anlage in Betrieb genommen wird, wird aber erst dann getroffen, wenn klar ist, dass die Kapazitäten in Birmenstorf nicht ausreichen.

Ebenfalls unklar ist damit auch, ob es eine Notunterkunft in der Geschützten Operationsstelle (GOPS) beim Kantonsspital Aarau geben wird. Jedoch bereitet der Kanton auch diese Unterkunft vor. Sie könnte Platz für 160 Geflüchtete bieten und dürfte ebenfalls Ende März bereitstehen. (phh)