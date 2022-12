Asyl Ukraine-Flüchtlinge in Privatwohnungen: In Aarburg verlangen Vermieter rückwirkend Geld von der Gemeinde – diese will aber nicht zahlen In Aarburg häufen sich die Forderungen von Privaten, die nachträglich eine Entschädigung für die Unterbringung von Geflüchteten verlangen. Martina Bircher, SVP-Nationalrätin und Vizeammann in Aarburg, hat eine Rechnung in der Höhe von 16'000 Franken erhalten. Bezahlt hat sie nicht. Welche Erfahrungen andere Gemeinden machen und was der Kanton vorgibt.

Im Aargau leben mehr als 2000 Geflüchtete aus der Ukraine in Privatunterkünften. Belinda Schmid

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben im Aargau 4700 Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz gefunden. Noch immer sind mehr als 2000 Ukrainerinnen und Ukrainer privat untergebracht. Das entspricht 45 Prozent. Ohne die grosse Solidarität von sehr vielen Aargauerinnen und Aargauern wäre es kaum gelungen, sie alle unterzubringen. Der Kanton hätte wohl schon viel früher unterirdische Notunterkünfte eröffnen oder Container- und Zeltsiedlungen aufbauen müssen.

Wer im Aargau privat Flüchtlinge aufnimmt oder ihnen eine leerstehende Wohnung zur Verfügung stellt, hat gemäss Schutzbedürftigenverordnung Anspruch auf eine Entschädigung von neun Franken pro Tag und Person, wenn er bei der Gemeinde ein Gesuch stellt.

Viele Private haben ganz zu Beginn sehr grosszügig und unbürokratisch Menschen geholfen und ihnen eine Bleibe zur Verfügung gestellt. Inzwischen – bald zehn Monate nach Kriegsausbruch – verlangen aber immer mehr private Vermieter eine Entschädigung. Das zumindest beobachtet Martina Bircher, SVP-Nationalrätin und Vizeammann in Aarburg. Die Forderungen würden immer lauter, sagt sie, und teilweise kämen die Privaten auf «wilde Ideen».

Vermieter fordert Entschädigung für acht Monate

«Kürzlich ist eine Rechnung in der Höhe von 16'000 Franken auf meinem Tisch gelandet», erzählt Bircher. Der Vermieter informierte die Gemeinde, dass in seiner Liegenschaft seit Mitte März Geflüchtete aus der Ukraine lebten und ihm deshalb bis Ende Dezember eine Entschädigung von 16'000 Franken zustehe. Die Gemeinde hat die Rechnung nicht bezahlt.

Martina Bircher sitzt für die SVP im Nationalrat und ist Vizeammann von Aarburg. Peter Klaunzer/Keystone

Genauso wie jene eines anderen Vermieters, der von März bis Juni zwei Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht hatte. Die beiden sind inzwischen umgezogen. «Der Vermieter wollte vor ein paar Tagen für diese vier Monate rückwirkend Geld», sagt Bircher.

Zwar versteht sie, dass Private, die Unterkünfte teilweise über Monate kostenlos zur Verfügung gestellt haben, irgendwann eine Entschädigung verlangen möchten. Sie wehre sich auch nicht dagegen, ihnen die Unterbringungspauschale weiterzugeben. «Aber ab jenem Tag, an dem sie ein Gesuch stellen, und sicher nicht rückwirkend.»

Dass die Gemeinden von kostenlosen Privatunterbringungen profitierten oder sogar Gewinn machten, bestreitet Bircher. «Oftmals sind es Mischrechnungen, bei einigen Personen reicht die Entschädigung von neun Franken, bei anderen wiederum nicht.» Nur schon ein Umzug oder eine Möblierung könne für eine Gemeinde aufwendig sein und das Budget belasten.

«Gemeinden machen sich erpressbar»

Gleichzeitig dürfe es nicht sein, dass Private, die Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen, am Schluss Mietzinse einstreichen, die über dem Marktpreis liegen, sagt Bircher. In seltenen Fällen könne das in Gemeinden wie Aarburg mit viel günstigem Wohnraum durchaus passieren. Dann, wenn beispielsweise fünf Personen in einer Zweieinhalbzimmerwohnung untergebracht sind. Bei neun Franken pro Tag und Person wären das 1350 Franken pro Monat.

«Da müssen wir als Gemeinde genau hinschauen», sagt die Sozialvorsteherin. «Wir wollen nicht, dass sich Leute bereichern.» In solchen Fällen lasse sich der Sozialdienst den früheren Mietvertrag zeigen.

Für Bircher geht es bei dieser Diskussion aber noch um mehr. Sie vermutet, dass viele Gemeinden die Rechnungen einfach begleichen, obwohl sie es nicht müssten. Denn wenn private Vermieter damit drohten, die Menschen sonst auf die Strasse zu stellen, müsse sich wiederum die Gemeinde um eine Anschlusslösung kümmern. Viele Gemeinden würden deshalb wohl einfach den Weg des geringsten Widerstands gehen und bezahlen. «Damit machen sie sich faktisch erpressbar», sagt Bircher.

Die AZ hat in Möhlin, Wettingen und Suhr nachgefragt, ob sie ähnliche Erfahrungen machen wie Martina Bircher in Aarburg. Die zuständigen Personen winken alle ab. Mirjam Lemp, Leiterin Soziales in Suhr, teilt mit, die Problematik liege in Suhr bislang nicht vor.

Wettingen und Möhlin haben aktiv informiert

Auch in Möhlin gibt es laut Gemeindeschreiber Marius Fricker keine Privatpersonen, die rückwirkend von der Gemeinde eine Entschädigung für die Unterbringung fordern. «Wir haben aber die privaten Vermieter und Gastfamilien von Anfang an darüber informiert, was ihnen als Entschädigung zusteht und wie sie diese geltend machen können.»

In Möhlin sind im Frühling innerhalb von zwei bis drei Wochen 90 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen worden. Die allermeisten von ihnen sind bei Privaten zu Hause oder in Wohnungen von Privaten untergekommen.

Möhlin bezahlt an Private, die Flüchtlinge im eigenen Haushalt aufnehmen, sieben Franken pro Tag und Person. Wenn die Geflüchteten eine eigene Wohnung mit Küche und Bad haben, gibt die Gemeinde die ganze Pauschale von neun Franken weiter. «Damit sind wir bisher gut gefahren», sagt Fricker. Diskussionen gebe es kaum, nachträgliche hohe Rechnungen wie in Aarburg auch nicht.

Gleiches berichtet Gabriela Peterhans, die Leiterin des Sozialdienstes in Wettingen. Die Gemeinde habe die Privatpersonen, die Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung stellen, informiert, dass sie eine Entschädigung geltend machen können, sagt sie. «Wir haben sie gebeten, bei Bedarf eine entsprechende Meldung zu machen und ihre Bankverbindung bekanntzugeben.» Die Auszahlungen erfolgen monatlich.

Teilweise Weitergabe der Pauschale ist möglich

Die Gemeinden sind nicht verpflichtet, nachträglich gestellte Rechnungen von Privaten zu begleichen. In einem E-Mail an Martina Bircher hält eine Mitarbeiterin des Kantonalen Sozialdienstes fest, dass die Gemeinde Private «ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung für die Unterbringung der Geflüchteten» entschädigen müsse. Das Gesuch könne mündlich oder schriftlich gestellt werden. Die Entschädigung werde nur dann ausgerichtet, wenn die schutzbedürftige Person Sozialhilfe beziehe, und sie sei nicht mit einer Miete gleichzusetzen.

In begründeten Fällen sei auch die teilweise Weitergabe der Pauschale möglich. Dann nämlich, wenn die Belegung der Wohnung unverhältnismässig ist oder sich der Vermieter ungerechtfertigt bereichern würde. Bei rückwirkend erstellten Mietverträgen, in denen die Gemeinde keine Partei sei, habe sie die daraus entstehenden Kosten nicht zu bezahlen. «In diesen Fällen haftet der Vermieter für fehlende Mietzinseinnahmen», hält der Kantonale Sozialdienst fest.