Asyl Neubau Integrationszentrum: Projektierungskredit von 4,95 Millionen Franken gutgeheissen Die grossrätlichen Kommissionen für Allgemeine Verwaltung (AVW) sowie für Gesundheit und Sozialwesen (GSW) heissen den Verpflichtungskredit für die Projektierung des Vorhabens «Neubau kantonales Integrationszentrum» gut.

Zwischen Rohrerstrasse und Gleisanlagen steht ein Asylheim Aaraus, früher ein Standort der Kantonsschule. Michael Küng

Nachdem die Kommission für Gesundheit und Sozialwesen (GSW) das Geschäft im Rahmen eines Mitberichts bereits einstimmig gutgeheissen hat, stimmt nun auch die Kommission AVW dem Projektierungskredit einstimmig zu. Der Grosse Rat wird voraussichtlich im September 2022 über den Kredit von 4,95 Millionen Franken befinden.

Die Kommission für Gesundheit und Sozialwesen (GSW) sind erleichtert, dass die Standortsuche für ein Integrationszentrum erfolgreich war. Die zentrale Lage und die Nähe zu bestehenden Regelangeboten wird ebenso positiv hervorgehoben wie die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Aarau. Die Notwendigkeit eines neuen Integrationszentrums sei unbestritten.

Entwicklung des Zeughausareals

Der Standort für das kantonale Integrationszentrum wurde bereits im März 2021 gefunden. Das Vorhaben: Bis 2028 soll ein neues Integrationszentrum für 300 Personen entstehen.

Wie diese Zeitung bereits im Mai berichtete, sollen im Integrationszentrum Familien und Einzelpersonen untergebracht werden, die durch das Staatssekretariat für Migration (SEM) dem Kanton Aargau zugewiesen wurden und am Anfang des Integrationsprozesses stehen. Dabei beträgt die Aufenthaltsdauer im Zentrum zwischen sechs Wochen bis maximal ein Jahr.

Ziel sei es in dieser Zeit die Personen in ihrer neuen Umgebung zu etablieren und von ersten Integrationsmassnahmen profitieren. Später sollen sie als vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer in kommunale Unterkünfte wechseln oder als Flüchtlinge selbstständig Wohnsitz in einer Gemeinde nehmen.