Hoffen auf den Härtefall

Fest steht: Im März muss die junge Frau – zusammen mit zwei weiteren Tibeterinnen – vor dem Bezirksgericht Kulm erscheinen. Ihr Vergehen: Sie leben in der Schweiz, obwohl sie nicht hier sein dürften. Rechtswidriger Aufenthalt lautet die Anklage.

Es drohen hohe Bussen und, weil sie diese nicht bezahlen können, Ersatzfreiheitsstrafen. Das Staatssekretariat für Migration hatte ihre Asylgesuche abgelehnt. Glaubt ihnen nicht, dass sie chinesische Staatsangehörige sind.

Stattdessen geht das SEM davon aus, dass die drei Tibeterinnen vor ihrer Flucht in die Schweiz in einem anderen Land gelebt haben. An einem Ort, an den sie zurückkehren könnten. Ihnen sei zuzumuten, die benötigten Reisepapiere zu beschaffen.

Doch so einfach ist das nicht. Weder die indische noch die nepalesische Botschaft stellen Tibetern solche Papiere aus. Die Versuche, Kontakt mit den Botschaften aufzunehmen, laufen ins Leere. Was bleibt, ist ein Leben in der Illegalität, ein Leben von Nothilfe und die leise Hoffnung, nach fünf Jahren ein Härtefallgesuch zu stellen.

Die drei Frauen, die im Aargau bald vor Gericht stehen, sind drei von derzeit etwa 300 Tibeterinnen und Tibetern, die trotz Wegweisungsentscheid in der Schweiz leben. Die drei Frauen wohnten gemeinsam in der Unterkunft für abgewiesene Asylsuchende in Reinach.

Gegen alle drei verhängte das kantonale Amt für Migration und Integration eine Eingrenzung auf den Kanton Aargau. Das heisst, sie machen sich nicht nur strafbar, weil sie in der Schweiz anwesend sind, sondern zusätzlich auch, wenn sie sich ausserhalb des Aargaus aufhalten.

Eine der drei Tibeterinnen ist illegal nach Frankreich gereist, hat dort Asyl beantragt – und bekommen. Ihr Anwalt Markus Leimbacher geht nicht davon aus, dass sie an der Gerichtsverhandlung anwesend sein wird. Die beiden anderen Frauen sind nach wie vor in Reinach.