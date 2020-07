Assistenzarzt positiv auf Corona getestet: «Wenn es einen betrifft, ändert sich alles»

«Ich konnte nicht richtig atmen, selbst im Ruhezustand.» So erinnert sich Kevin Vallotton, 28 Jahre alt und Assistenzarzt am Kantonsspital Aarau KSA, an den Höhepunkt seiner Corona­virus-Erkrankung. Es war Anfang März, als er als erster KSA-Mitarbeiter überhaupt positiv getestet wurde. Nur eine Woche vorher hatte der aus Lausanne stammende Vallotton hier seine Stelle als Assistenzarzt angetreten. Die letzten drei Jahre verbrachte er als Assistenzarzt in Zürich. «Am Anfang verspürte ich einfach eine sehr starke Müdigkeit. Ich hatte eine laufende Nase und ein wenig trockenen Husten. Aber nichts mehr als das.» Damals glaubte er allerdings noch nicht, dass er sich mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte. «Es war der Anfang der Pandemie und in meinem Umfeld hatte sich noch niemand infiziert. Weil ich Patienten hätte gefährden können, beschlossen wir, einen Abstrich zu machen.» Dieser brachte dann die Gewissheit.

Vallotton gehört nicht zu den Risikogruppen Kevin Vallotton sitzt an einem Tisch in der Cafeteria des KSA. Er ist gross und schlank. Jung und gesund. Keineswegs gehört er in die in den letzten Monaten immer und immer wieder genannten Risikogruppen. Nichtsdestotrotz war sein Krankheitsverlauf alles andere als eine Bagatelle. Die Symptome wurden nach vier Tagen so stark, dass selbst die einfachsten Dinge des Alltags – etwa das Kochen oder Duschen – zur totalen Erschöpfung führten. Als er dann zusätzlich den Geschmackssinn verlor, wurde ihm der Ernst der Lage noch bewusster: «Für uns Mediziner ist klar, wenn der Geschmackssinn ganz weg ist, gehört das nicht zu einer normalen Entzündung der Nasenschleimhaut. Sondern zu einem Problem des Nervensystems.» Dies, und die Tatsache, dass er als junger Patient sich so schlecht fühlte, gab ihm zu denken.