Der Klage liegt ein Unfall von 2010 zu Grunde. Ein rückwärts fahrendes Kehrrichtfahrzeug fuhr den heute 66-jährigen Beschwerdeführer an und schleuderte ihn zu Boden. Dabei erlitt der Mann verschiedene Verletzungen, unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma, ein stumpfes Thoraxtrauma und eine Beckenringfraktur. Seit dieser Begebenheit kann der 66-Jährige nicht mehr als Kerichtbelader arbeiten.

In der Folge sprach die Suva ihm 2016 eine Rente gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 30 Prozent und einem versicherten Verdienst von rund 58'000 Franken zu. Ausserdem gewährte sie eine zusätzliche Integritätsentschädigung von 43 Prozent. Sie stützte ihre Zahlungen auf die Gutachten von mehreren spezialisierten Ärzten.

Der Verunfallte bezog schon vorher eine Teil-IV-Rente, weil ihm ihm Ende 80er Jahre bei der Arbeit ein Fass auf die Schulter gefallen ist.

Die zusätzlich zugesprochene Rente nach dem Unfall mit dem Kehrichtwagen war dem Versicherten aber zu wenig und so erhob Beschwerde gegen die Suva. Diese hielt an ihren Entscheidungen fest und erhielt vor dem Versicherungsgericht des Kantons Aargaus Recht. Das Gericht war der Ansicht, dass eine unfallbedingte Hirnverletzung als Ursache allfälliger neuropsychologischer Befunde beim Beschwerdeführer auszuschliessen sei. Dies sei jedenfalls den medizinischen Akten zu entnehmen. Ausserdem habe der Kreisarzt dem Beschwerdeführer eine volle Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit attestiert.

Unzufrieden zog das Unfallopfer das Urteil an das Bundesgericht weiter. Er beantragte eine Rente auf der Grundlage eines Invaliditätsgrads von 100 Prozent. Eventuell hätte er sich auch mit einer Rente auf der Grundlage von 76 Prozent zufrieden gegeben.

Zusätzlich forderte er eine gesamthafte Integritätsentschädigung von 100 Prozent oder 70 Prozent für den Unfall mit dem Kehrichtfahrzeug. Schliesslich hätten Untersuchungen ergeben, dass seine neuropsychologischen Störungen zumindest teilweise durch den Unfall hervorgerufen worden seien.

Dieser Befund ist aber umstritten. Bei weiteren körperlichen Untersuchungen des Beschwerdeführers fanden sich keine Indizien, dass er an unfallbedingten kognitiven und neurologischen Störungen litt.

Daher wandte sich der Kehrichtbelader an einen weiteren Arzt, dem er seine Beschwerden schilderte. Diese Angaben stehen jedoch im Widerspruch zu früheren Aussagen des Unfallopfers. Im Verfahren am Bundesgericht wurde daher dieses Zeugnis kaum beachtet.

Auf Basis dieser Fakten hielt das Bundesgericht fest, dass keine wesentliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes in Folge des Unfalles mit dem Kehrichtfahrzeug vorliege. Die Beschwerde sei demzufolge ungültig. Der Beschwerdeführer muss des Weiteren die Gerichtskosten von 800 Franken berappen.

Bundesgerichtsurteil 8C_636/2018 vom 28. November 2018