Der Arzt arbeitete schon über 16 Jahre für ein Team des Regionalärztlichen Dienstes, einer Abteilung der IV-Stelle. Als sogenannter Konsiliararzt beurteilte er, ob Kinder Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung haben, und beantwortete medizinische Anfragen im Bereich von Geburtsgebrechen. In einem Zwischenzeugnis aus dem Jahr 2017 attestierten ihm seine Vorgesetzten eine einwandfreie Leistung. Nichts deutete darauf hin, dass die SVA Aargau nur ein Jahr später das Anstellungsverhältnis kündigen würde. Er halte sich nicht an interne Weisungen und erbringe quantitativ ungenügende Leistungen, führte der Arbeitgeber aus. Ausserdem bestünden Ungereimtheiten in der Zeiterfassung.

Der Arzt wehrte sich gegen die Kündigung. Mitte März kam es zur Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht. Der AZ liegt das schriftliche Urteil vor. Die SVA Aargau kommt auf den 34 Seiten nicht gut weg. Es ist die Rede von einer «systematischen Ausgrenzung eines missliebig gewordenen Arbeitnehmers», von Forderungen mit «geradezu schikanösen Zügen» und von einem «ausgeprägt strafwürdigen» Vorgehen der Vorgesetzten.

Die Geschichte nimmt ihren Lauf, als der Vorgesetzte den Arzt im Sommer 2017 dazu auffordert, «unerbetene Ausführungen» aus seiner ärztlichen Stellungnahme zu entfernen. Er musste beurteilen, ob bei einer Patientin ein Geburtsgebrechen vorliegt. Dies verneinte er. Gleichzeitig führte er aus, dass die Patientin an einem anderen Begleitsymptom leide und die IV deshalb die Narkosekosten im Zusammenhang mit einer Zahnbehandlung übernehmen müsse.

Diese Ausführungen wollten seine Vorgesetzten in der Stellungnahme gestrichen haben. Der Arzt sei nicht danach gefragt worden und solle sich deshalb nicht dazu äussern, argumentierten sie.

Ein Arzt sollte unabhängig sein

Der Arzt weigert sich, die Stellungnahme ohne vorgängige fachliche Diskussion zu korrigieren. Im Oktober 2017 wird er von seinem Teamleiter und der Leiterin des Regionalärztlichen Dienstes erstmals mit diversen Vorwürfen konfrontiert. Im Januar 2018 stellt er fest, dass ihm kaum neue Fälle zugeteilt werden, und beschwert sich. Kurz darauf reicht er ausserdem eine Aufsichtsbeschwerde beim Bundesamt für Sozialversicherungen ein. Die Beschwerde liegt der AZ vor. Der Arzt äussert darin den Verdacht, «dass die IV-Stelle den Inhalt ärztlicher Stellungnahmen so bestellt, dass er zu den Leistungsablehnungen passt».

Andrea Mengis ist stellvertretende Leiterin des Rechtsdienstes bei Procap Schweiz, dem Mitgliederverband von und für Menschen mit Behinderungen. Sie sagt: «Es ist grundsätzlich sehr bedenklich, wenn ein Arzt aufgefordert wird, sein Gutachten zugunsten der Versicherung abzuändern.» Die Argumentation der Vorgesetzten bei der IV-Stelle versteht Mengis nicht: «Es ist seine Pflicht als Arzt, einen Fall ganzheitlich zu beurteilen, insbesondere wenn es seinen Fachbereich betrifft.» Bei einer solchen Anfrage gehe es ja gerade darum, zu prüfen, ob die Anspruchsvoraussetzungen für eine IV-Leistung aus medizinischer Sicht erfüllt seien.