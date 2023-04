Arni/Boswil Diese zwei Aargauer Sprachtalente dürfen zur Linguistik-Olympiade nach Bulgarien Über 50 Jugendliche haben am Finale der Schweizer Linguistik-Olympiade teilgenommen. Eine Aargauerin und ein Aargauer holten dabei die Goldmedaille und dürfen sich nun mit internationaler Konkurrenz messen.

Sarah Schönenberg (Boswil) und Marvin Kessler (Arni) wurden mit der Goldmedaille ausgezeichnet.

Ende März herrschte in einem Hörsaal der Universität Bern höchste Konzentration. Die 53 besten von ursprünglich 111 Teilnehmenden der Schweizer Linguistik-Olympiade 2022/2023 waren aus dem ganzen Land angereist, um die Finalprüfung zu schreiben.

Vier Stunden lang tauchten sie ein in die Welt von grammatikalischen Strukturen und sprachlichen Mustern. Es wurden Sätze auf Bibelhebräisch übersetzt, Schriftzeichen aus den Malediven entziffert und patagonische Varianten des Walisischen analysiert.

Solche Rätsel bereiten selbst Olympionikinnen und Olympioniken Kopfzerbrechen. Die maximale Punktzahl von 100 blieb unerreicht. Der Erstplatzierte, Luca Charlier aus La Tour-de-Trême (FR), holte 89.5 Punkte. Zu Gold reichte es auch Marvin Kessler aus Arni (Kanti Baden) und Sarah Schönenberg aus Boswil (Kanti Wohlen), wie die Verkündung der Ergebnisse am Mittwoch ergab.

Die Schweiz ist zum zweiten Mal dabei

Sie und fünf weitere Teilnehmende (Gold- und Silbergewinner) dürfen nun vom 21. bis 29. Juli an der Internationalen Linguistik-Olympiade teilnehmen, die in Bulgarien stattfindet. Der Wettbewerb findet seit 2003 jedes Jahr in einem anderen Land statt. Seit letztem Jahr ist auch die Schweiz mit dabei. Dies dank der Initiative engagierter Ehrenamtlicher, die die Schweizer Linguistik-Olympiade ins Leben gerufen haben, um mehr Jugendliche für Sprachwissenschaften zu begeistern.

Von den Teilnehmenden der Linguistik-Olympiade wird nicht erwartet, dass sie die in den Prüfungen thematisierten Sprachen alle beherrschen. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, durch logisches Denken anhand von wenigen Hinweisen den Aufbau einer unbekannten Sprache zu durchschauen. (pd/pin)