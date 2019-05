Das Obergericht verurteilte den 63-jährigen Polizeioffizier zu einer bedingten Geldstrafe von 270 Tagessätzen zu je 180 Franken, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Urteil hervorgeht. Die Probezeit beträgt zwei Jahre.

Der Mann ist gemäss Urteil des Obergerichts auch des Amtsmissbrauchs, des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung schuldig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Im November 2017 hatte das Obergericht eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 180 Franken verhängt. Der Mann wurde sowohl vom Obergericht - wie zuvor vom Bezirksgericht Bremgarten - vom Vorwurf der vorsätzlichen schweren oder fahrlässigen Körperverletzung freigesprochen.

Der ausserordentliche Staatsanwalt zog das Urteil des Obergerichts ans Bundesgericht weiter. Die Lausanner Richter hiessen die Beschwerde im vergangenen Januar teilweise gut. Sie kamen zum Schluss, der Polizeioffizier müsse härter bestraft werden.

Zwei Schüsse auf Randalierer

Der Offizier hatte am Abend des 25. Mai 2009 eine Wohnung in Wohlen AG durch die Sondereinheit "Argus" stürmen lassen. In der Wohnung befand sich ein betrunkener, randalierender Mann. Seine Frau war mit dem Kind zu den Nachbarn geflüchtet. Von dort aus hatte sie die Polizei alarmiert.