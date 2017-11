Der 62-jährige Polizeioffizier wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 180 Franken verurteilt. Das Obergericht befand ihn schuldig des Amtsmissbrauchs und des Hausfriedensbruchs. Vom Vorwurf der vorsätzlichen schweren Körperverletzung wurde er freigesprochen.

Der Polizeioffizier hatte am Abend des 25. Mai 2009 in Wohlen den Zugriff der Sondereinheit "Argus" angeordnet. Ein gewalttätiger serbischer Ehemann randalierte in seiner Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Der damals 30-Jährige war stark betrunken und mit einem Messer bewaffnet. Seine Frau war mit dem Kleinkind aus der Wohnung geflüchtet. Die Frau hatte die Polizei gerufen.

Gemäss Mehrheitsentscheid der drei Oberrichter war der Einsatz der Sonderheit nicht gerechtfertigt gewesen. Der Mann habe sich zwar selbst gefährdet und mit Suizid gedroht, hiess es bei der Urteilsbegründung am späten Mittwochabend.

Eine Fremdgefährdung habe jedoch nicht bestanden. Es habe keinen Grund gegeben, nur zwei Stunden nach dem Anruf der Ehefrau bei der Polizei zuzugreifen.