Argovia Fäscht abgesagt – wer schon Tickets hat, bekommt sein Geld zurück

Die Aufhebung eines Veranstaltungsverbots für Anlässe mit über 1000 Personen gehört in die letzte Phase der Exit-Strategie des Bundesrates. Dies gab die Landesregierung am Donnerstag an der Pressekonferenz bekannt. Damit steht jetzt auch fest, dass es dieses Jahr kein Argovia Fäscht geben wird.

Seit der Bundesrat die ausserordentliche Lage ausgerufen und Grossveranstaltungen verboten hatte, bangten die Organisatoren des Argovia Fäscht um die Durchführung. Auf der Webseite von Radio Argovia schrieb OK-Chef Marco Kugel kurz nach dem Entscheid des Bundes vom 16. März: "Für uns als Veranstalter hat die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher oberste Priorität."

Bisher galt ein Veranstaltungsverbot bis zum 30. April - "sollte der Bundesrat das Verbot dann aufheben, könnte das Argovia Fäscht wie geplant am 5. und 6. Juni stattfinden", schrieb Kugel. Wenn das Veranstaltungsverbot verlängert werde - und sei es nur um wenige Wochen – "dann kann das Argovia Fäscht nicht stattfinden, weil dann sehr schnell die Vorbereitungszeit zu kurz wird." Er kündigte damals schon an: "Sollte das Argovia Fäscht abgesagt werden müssen, was wir alle nicht hoffen, dann wird es eine faire Rückerstattungslösung für alle geben, welche ihre Tickets bereits gekauft haben."

