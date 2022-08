«Archive on tour» Archiv-Schätze aus allen Landesteilen sammeln: Die Jubiläumsschachtel macht Halt im Aargau Zur Feier seines hundertjährigen Bestehens schickte der Verein Schweizer Archivarinnen und Archivare eine Schachtel auf eine Reise durch das ganze Land. Auch im Kanton Aargau machte sie Halt.

Einst dort gegründet: 100 Jahre später gab es ein VSA-Treffen im Hotel Krone in Lenzburg. zvg/Kanton Aargau

Vor 100 Jahren wurde der Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare gegründet. Am 4. September 1922 trafen sich die Staats-, Stadt- und Stiftsarchivare der Schweiz im Gasthof Krone Lenzburg, um Statuten für einen «engeren beruflichen und persönlichen Zusammenschluss» an einer konstituierenden Versammlung zu verabschieden.

Im Rahmen dieses hundertjährigen Jubiläums findet die Aktion «Archive on tour» statt. Eine Archivschachtel reist daher seit Anfang des Jahres durch die Archive der 26 Kantone und jene des Fürstentums Liechtenstein. Diese befüllen jeweils die Schachtel und wollen so auf die Vielfalt und die Bedeutung der Archivarbeit aufmerksam machen.

Bibliothek und Archiv Aargau legt seinen Beitrag in die Jubiläumsschachtel. zvg/Kanton Aargau

Ende August machte die Archivschachtel neun Tage im Aargau halt. Erste Etappe dort war das Staatsarchiv. Bibliothek und Archiv Aargau legte in die Jubiläumsschachtel je einen Nachdruck von Publikationen des damaligen Staatsarchivars Hans Herzog und des künftigen Kantonsarchäologen Reinhold Bosch und erinnerte damit an die wissenschaftlichen Austausche von 1922

Übergabe der Jubiläumsschachtel war vor dem Wettingerhaus in Zürich. zvg/Kanton Aargau

Für die Übernahme der Jubiläumsschachtel aus dem Kanton Zürich wurde das ehemalige Amtshaus des Klosters Wettingen am Limmatquai gewählt. Dieses mächtige Gebäude soll an die wirtschaftliche Macht der Aargauer Klöster erinnern, die einst bis weit über die heutigen Kantonsgrenzen hinausreichte.

Raoul Richner, Stadtarchivar von Aarau, legte einen gefälschten Stadtplan in die Archivschachtel, bevor er sie am Folgetag im Meyerstollen an SBB Historic, die Stiftung für das historische Erbe der SBB, weiterreichte. Danach folgten zwei Badener Unternehmen, die sich als Archivdienstleister schweizweit einen Namen gemacht haben: Mikro+Repro und docuteam. Als letzte Aargauer Teilnehmerin von «Archive on tour» fuhr die Emil Frey Classics AG, Kompetenzzentrum im Bereich der historischen und klassischen Fahrzeuge in Safenwil, die wandelnde Archivschachtel mit einem Oldtimer in den Kanton Bern, wo sie ihre Reise fortsetzte. (phh)